Женщина, завербованная для совершения теракта через «романтические отношения»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении теракта в Москве, готовившегося против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны.

Согласно сообщению ведомства, в рамках данного дела задержана гражданка России 2001 года рождения. ФСБ утверждает, что она сотрудничала со спецслужбами Украины.

Установлено, что женщина была завербована в 2024 году через WhatsApp. Ей было поручено собирать информацию об определенных объектах в Москве и Санкт-Петербурге, отслеживать место жительства и автомобиль военнослужащего, а также передавать полученные данные одному из координаторов в Украине.

В ФСБ отметили, что женщина подготовила съемную квартиру для лица, планировавшего совершить теракт. Также представители службы заявили, что при вовлечении ее в выполнение заданий украинский координатор выдавал себя за человека, испытывающего к ней чувства, и обещал продолжить романтические отношения.

ФСБ России сообщила, что по данному факту продолжаются следственные действия.