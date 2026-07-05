400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindi

·0·Dunyo
400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindi

4 iyulga o‘tar kechasi Ukraina Rossiya hududlari va anneksiya qilingan Qrimga keng ko‘lamli dron hujumini amalga oshirdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, hujum davomida qariyb 400 ta uchuvchisiz uchish apparati qo‘llanilgan bo‘lib, asosiy zarbalardan biri Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatiga to‘g‘ri kelgan.

Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenkoning ma’lum qilishicha, hudud osmonida harakatlangan 67 ta dron havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. U hujum oqibatlari haqida batafsil ma’lumot bermagan, biroq xavfsizlik nuqtayi nazaridan mobil internet xizmatida vaqtinchalik uzilishlar kuzatilishi mumkinligini bildirib, aholini zarurat bo‘lmasa ko‘chaga chiqmaslikka chaqirgan.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda Sankt-Peterburgdagi eng yirik neft infratuzilma obyektlaridan biri — Peterburg neft terminali yaqinida portlashlar sodir bo‘lgani va yoqilg‘i saqlanadigan omborlarda yong‘in yuzaga kelgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Hozircha ushbu tasvirlar yuzasidan rasmiy izoh berilmagan.

Mazkur neft terminali Sankt-Peterburg porti yaqinida joylashgan bo‘lib, temiryo‘l, quvur va dengiz transporti orqali neft hamda neft mahsulotlarini tashishda muhim logistika markazlaridan biri hisoblanadi.

Eslatib o‘tamiz, ushbu obyekt avval ham hujumga uchragan edi. Xususan, 3 iyun kuni, Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi ochilgan kunda terminal hududida yirik yong‘in sodir bo‘lgandi. Shu bois navbatdagi hujum Rossiyaning muhim energetika infratuzilmasi xavfsizligi borasidagi muhokamalarni yana kun tartibiga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiAQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiBugun, 17:11Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiOnasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiBugun, 16:31Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Bugun, 15:59Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Bugun, 15:46Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiYaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiBugun, 15:20AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?Bugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi