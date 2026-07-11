В России усилился дефицит бензина: производство покрывает лишь 65 процентов спроса
Сообщается, что объемы производства бензина в России резко упали, достигнув уровня, покрывающего лишь 65 процентов среднего сезонного спроса. На фоне роста потребления в летний период суточный дефицит превысил показатели июня.
По данным источников Reuters, ситуация может улучшиться во второй половине июля. Однако для этого необходимо восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов, увеличение импорта и отсутствие новых атак.
Суточный дефицит достиг 45 тысяч тонн
Как сообщили собеседники агентства, суточный дефицит бензина в России составляет 40–45 тысяч тонн.
Это эквивалентно примерно 35 процентам от общего спроса в летний сезон. В июне дефицит оценивался на уровне около 25 процентов.
Таким образом, за месяц нехватка топлива на рынке значительно усилилась.
Сколько бензина потребляется летом?
По расчетам Reuters, в пик летнего сезона суточное потребление бензина в России достигает 115–120 тысяч тонн.
Текущие объемы производства недостаточны для полного покрытия этой потребности.
На рост спроса обычно влияют:
сезон отпусков;
увеличение интенсивности автомобильного движения;
сельскохозяйственные работы;
активизация внутреннего туризма.
Когда ситуация может улучшиться?
Источники агентства заявили, что ситуация может несколько стабилизироваться во второй половине июля.
Для этого называются три основных условия:
восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов;
увеличение импорта бензина;
отсутствие новых атак на заводы.
Если эти условия не будут выполнены, дефицит может затянуться.
Повлияет ли это на цены?
В тексте не приводится точных прогнозов по ценам на бензин. Однако отставание производства от спроса может усилить давление на цены и поставки на внутреннем рынке.
На данный момент главный вопрос заключается в том, насколько российские заводы смогут восстановить производство до пика летнего спроса?
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