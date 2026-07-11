В России усилился дефицит бензина: производство покрывает лишь 65 процентов спроса

·30·Мир
В России усилился дефицит бензина: производство покрывает лишь 65 процентов спроса

Сообщается, что объемы производства бензина в России резко упали, достигнув уровня, покрывающего лишь 65 процентов среднего сезонного спроса. На фоне роста потребления в летний период суточный дефицит превысил показатели июня.

По данным источников Reuters, ситуация может улучшиться во второй половине июля. Однако для этого необходимо восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов, увеличение импорта и отсутствие новых атак.

Суточный дефицит достиг 45 тысяч тонн

Как сообщили собеседники агентства, суточный дефицит бензина в России составляет 40–45 тысяч тонн.

Это эквивалентно примерно 35 процентам от общего спроса в летний сезон. В июне дефицит оценивался на уровне около 25 процентов.

Таким образом, за месяц нехватка топлива на рынке значительно усилилась.

Сколько бензина потребляется летом?

По расчетам Reuters, в пик летнего сезона суточное потребление бензина в России достигает 115–120 тысяч тонн.

Текущие объемы производства недостаточны для полного покрытия этой потребности.

На рост спроса обычно влияют:

  • сезон отпусков;

  • увеличение интенсивности автомобильного движения;

  • сельскохозяйственные работы;

  • активизация внутреннего туризма.

Когда ситуация может улучшиться?

Источники агентства заявили, что ситуация может несколько стабилизироваться во второй половине июля.

Для этого называются три основных условия:

  • восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов;

  • увеличение импорта бензина;

  • отсутствие новых атак на заводы.

Если эти условия не будут выполнены, дефицит может затянуться.

Повлияет ли это на цены?

В тексте не приводится точных прогнозов по ценам на бензин. Однако отставание производства от спроса может усилить давление на цены и поставки на внутреннем рынке.

На данный момент главный вопрос заключается в том, насколько российские заводы смогут восстановить производство до пика летнего спроса?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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