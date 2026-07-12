Тайны Гималаев: о чем свидетельствуют морские окаменелости на вершине Эвереста?

·3·Мир
Тайны Гималаев: о чем свидетельствуют морские окаменелости на вершине Эвереста?

Эверест сегодня известен как самая высокая вершина на Земле. Однако известняки и останки древних морских организмов, найденные в его верхних слоях, указывают на то, что когда-то эта территория находилась на дне океана.

Ученые объясняют это процессом формирования Гималаев. Около 50 миллионов лет назад Индийская плита начала двигаться на север и столкнулась с Азиатской плитой.

Столкновение создало колоссальное давление. В результате осадочные породы и известняки, накопившиеся на дне океана Тетис, постепенно поднялись вверх. Впоследствии именно эти слои стали частью горной системы Гималаев.

В этих породах сохранились и останки морских обитателей. Именно поэтому морские следы, обнаруживаемые на вершине Эвереста, считаются одним из доказательств того, что гора поднялась с древнего океанического дна.

Этот процесс еще не завершился полностью. Из-за тектонических движений Гималаи продолжают расти, хотя и очень медленно.

ЭверестҲимолайТетис
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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