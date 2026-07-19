Миллионеры тратят рекордные суммы на скелеты динозавров

Среди самых богатых людей мира растет интерес к необычным коллекциям. Теперь, наряду с дорогостоящими произведениями искусства или футбольными клубами, они приобретают скелеты динозавров за миллионы долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что некоторые миллиардеры рассматривают такие древние находки не только как уникальный предмет коллекции, но и как инвестицию, стоимость которой может расти с годами.

Один из них — технологический предприниматель и миллиардер Дэн О'Дауд. Он приобрел скелет тираннозавра по прозвищу «Самсон» за 600 тысяч долларов. Миллиардер назвал эту покупку «самым удивительным трофеем, которым может владеть человек».

Эксперты отмечают, что цена таких древних останков зависит от ряда факторов. В частности, основными критериями являются их подлинность, степень сохранности, редкость вида динозавра, а также полнота находки.

Недавно на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке скелет тираннозавра рекса по имени «Гас» был продан неизвестному покупателю, участвовавшему по телефону, за рекордные 50,1 миллиона долларов.

Этот результат превзошел прошлогодний рекорд. В 2024 году скелет стегозавра по прозвищу «Апекс» был продан за 44,6 миллиона долларов. Примечательно, что хотя перед аукционом за «Гаса» ожидали цену в районе 20–30 миллионов долларов, в итоге его стоимость значительно превысила прогнозы.

Согласно данным, эти скелеты входят в число самых крупных и лучше всего сохранившихся останков динозавров, найденных на сегодняшний день. Они были обнаружены в период с 2021 по 2023 годы на одном из ранчо в штате Южная Дакота, США. Прозвище «Гас» было дано в честь владельца территории, где проводились раскопки.

По мнению специалистов, интерес к уникальным палеонтологическим находкам может возрасти и в ближайшие годы. Поэтому скелеты динозавров становятся не только наследием, имеющим научное значение, но и одним из самых дорогих коллекционных активов.