Массированная атака дронов на Московскую область: Зеленский сделал заявление

·802·Мир
Массированная атака дронов на Московскую область: Зеленский сделал заявление

Подольск, 20 июля 2026 года
В ночь на 20 июля Украина осуществила очередную массированную атаку дронов на Московскую область. По последним данным, не менее 10 человек получили ранения различной степени тяжести, на нескольких крупных логистических и энергетических объектах возникли пожары.

Zamin.уз представляет последние данные о деталях ночной атаки, пострадавших и официальных заявлениях сторон.

Пострадавшие и последствия ударов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки были повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры:

  • Город Домодедово: Наиболее пострадавший район — 7 человек. Шестеро из них (включая 3 граждан Китая) были госпитализированы. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, переломы позвоночника и травмы коленей. Один из дронов упал на трассу М-4.

  • Подольский округ: Две женщины получили ранения, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

  • Одинцовский округ: 11-летняя девочка была зарегистрирована с диагнозом сильного стресса.

Пожары на нефтебазе и логистическом центре, связанном с другом Путина

Согласно анализу социальных сетей и СМИ, дроны в основном нацеливались на логистическую и топливную инфраструктуру:

  1. Пожар на нефтебазе: По данным изданий Astra и «Агентство», дрон попал в нефтебазу, расположенную в микрорайоне Львовский в Подольске, что привело к сильному пожару.

  2. «Южные врата» и Wildberries: В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово также произошел пожар. В состав этого комплекса входят крупные склады Wildberries, «Лемана Pro», Алибаба Груп и других компаний.

  3. Связь с фондом Ролдугина: По имеющимся данным, оператором парка «Южные врата» является компания Инстоне Девелопмент. В начале 2026 года в качестве основного владельца этой компании был указан фонд «Талант и успех», который возглавляет президент РФ Владимир Путин и который принадлежит его близкому другу Сергею Ролдугину.

Примечание: Это была вторая массированная атака украинских дронов на Московскую область за последние три дня. В ночь на 18 июля удару подвергся крупнейший в стране логистический центр Wildberries в городе Электросталь.

Краткая справка о масштабах атаки

Показатель

Детали

Общее количество дронов

Более 400 (запущенных в направлении Москвы)

Сбитые

85 дронов уничтожены непосредственно при приближении к Москве

Целевые районы

Домодедово, Подольск, Одинцово, Электросталь

Пострадавшие

10 человек (3 из них — граждане Китая)

Дальность цели

Более 400 км от границы Украины

Заявления Собянина и Зеленского

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля было зафиксировано более 400 дронов, большая часть которых была нейтрализована еще на дальних подступах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту операцию следующим образом:

Владимир Зеленский: «Московский регион. Есть результаты наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Расстояние от нашей границы до целей составляет более 400 километров. Также в акватории Черного моря были поражены два танкера теневого флота и четыре грузовых судна. Мы даем достойный ответ на каждый удар России по нашим городам. Завершить эту войну можно только путем усиления давления на Россию».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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