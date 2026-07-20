Подольск, 20 июля 2026 года

В ночь на 20 июля Украина осуществила очередную массированную атаку дронов на Московскую область. По последним данным, не менее 10 человек получили ранения различной степени тяжести, на нескольких крупных логистических и энергетических объектах возникли пожары.

Zamin.уз представляет последние данные о деталях ночной атаки, пострадавших и официальных заявлениях сторон.

Пострадавшие и последствия ударов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки были повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры:

Город Домодедово: Наиболее пострадавший район — 7 человек. Шестеро из них (включая 3 граждан Китая ) были госпитализированы. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, переломы позвоночника и травмы коленей. Один из дронов упал на трассу М-4.

Подольский округ: Две женщины получили ранения, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Одинцовский округ: 11-летняя девочка была зарегистрирована с диагнозом сильного стресса.

Пожары на нефтебазе и логистическом центре, связанном с другом Путина

Согласно анализу социальных сетей и СМИ, дроны в основном нацеливались на логистическую и топливную инфраструктуру:

Пожар на нефтебазе: По данным изданий Astra и «Агентство», дрон попал в нефтебазу, расположенную в микрорайоне Львовский в Подольске, что привело к сильному пожару. «Южные врата» и Wildberries: В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово также произошел пожар. В состав этого комплекса входят крупные склады Wildberries, «Лемана Pro», Алибаба Груп и других компаний. Связь с фондом Ролдугина: По имеющимся данным, оператором парка «Южные врата» является компания Инстоне Девелопмент. В начале 2026 года в качестве основного владельца этой компании был указан фонд «Талант и успех», который возглавляет президент РФ Владимир Путин и который принадлежит его близкому другу Сергею Ролдугину.

Примечание: Это была вторая массированная атака украинских дронов на Московскую область за последние три дня. В ночь на 18 июля удару подвергся крупнейший в стране логистический центр Wildberries в городе Электросталь.

Краткая справка о масштабах атаки

Показатель Детали Общее количество дронов Более 400 (запущенных в направлении Москвы) Сбитые 85 дронов уничтожены непосредственно при приближении к Москве Целевые районы Домодедово, Подольск, Одинцово, Электросталь Пострадавшие 10 человек (3 из них — граждане Китая) Дальность цели Более 400 км от границы Украины

Заявления Собянина и Зеленского

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля было зафиксировано более 400 дронов, большая часть которых была нейтрализована еще на дальних подступах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту операцию следующим образом: