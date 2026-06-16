Почему «История игрушек 5» беспокоит родителей?

Новый мультфильм студии Пиксар «История игрушек 5» стал произведением, которое может оказать сильное эмоциональное воздействие не только на детей, но и на родителей. По мнению специалистов, фильм очень проникновенно раскрывает проблему социальных сетей, цифровых устройств и одиночества среди детей.

В центре сюжета — образ восьмилетней Бонни. Она любит играть с Джесси, Баззом Лайтером и другими своими игрушками, но с трудом заводит друзей среди сверстников. Поэтому родители решают купить ей планшет под названием Лилйпад, чтобы она могла общаться с девочками из кружка танцев.

Эта ситуация беспокоит игрушки. Они боятся, что цифровые технологии сделают их ненужными. Однако самое большое давление ложится на плечи родителей Бонни. Они хотят защитить дочь от опасностей интернета, но при этом не хотят, чтобы она оставалась в социальной изоляции.

Эта тема особенно актуальна сегодня. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах ограничить использование социальных сетей для подростков до 16 лет со следующего года. Ранее аналогичный закон был принят и в Австралии.

Фильмы Пиксар обычно отличаются глубоким освещением сложных аспектов детства и родительства. «В поисках Немо», «Головоломка» и другие известные картины также уделяли большое внимание внутренним переживаниям родителей.

Однако «История игрушек 5» заметно отличается от предыдущих частей. На этот раз в центре внимания не игрушки, а обычные дети, страдающие от одиночества, и родители, которые мучаются, не зная, как им помочь.

Одной из самых трогательных фраз в фильме стал вопрос Бонни, заданный родителям:

«Почему никто не хочет со мной дружить?»

По мнению критиков, именно этот вопрос раскрывает основную идею фильма.

В то же время отмечается, что фильм не достиг уровня первых трех частей. Подчеркивается, что в нем меньше интересных шуток и динамичных сцен, а некоторые дополнительные сюжетные линии кажутся лишними.

Несмотря на это, специалисты оценивают «Историю игрушек 5» как одну из самых спорных и актуальных работ Пиксар. Фильм заслужил особое внимание тем, что открыто говорит об одиночестве, неуверенности молодежи и негативном влиянии цифрового мира.

Для справки: «История игрушек 5» выйдет в прокат в кинотеатрах США и Великобритании 19 июня.