Суд в Саудовской Аравии приговорил гражданина Шри-Ланки к смертной казни

Сообщается, что апелляционный суд приговорил к смертной казни работающего в Саудовской Аравии гражданина Шри-Ланки Сиварасу Аножана, передает Asian Mirror.

Сивараса Аножан — этнический тамил из района Натпуддимонай города Калмунай в провинции Ампара, Шри-Ланка. Он работал в Саудовской Аравии.

Его дело началось после конфликта на религиозной почве в социальных сетях. Выяснилось, что Аножан оставил комментарий в Facebook во время ожесточенного спора между различными религиозными общинами. Этот комментарий был расценен как оскорбление ислама и пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), после чего о нем сообщили саудовским властям.

Конфликт разгорелся после событий, связанных с традиционным индуистским паломничеством, проводимым в этом году в городе Катарогама. Бродячая собака по кличке Субраманиам, прошедшая с паломниками сотни километров, стала популярна в соцсетях. Когда в Калмунае распространилось видео, на котором некий мусульманский парень пинает собаку, среди общественности возникло недовольство. После этого в социальных сетях начались резкие споры между различными религиозными общинами.

В июле 2026 года уголовный суд Аль-Хасы приговорил Аножана к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 миллионов саудовских риалов. Позже его адвокаты подали апелляцию на решение суда. Апелляция была передана в соответствующий суд 25 августа.

Однако в результате рассмотрения апелляции 17 сентября наказание не было смягчено, напротив, его ужесточили до смертной казни. Адвокат Аножана в устной форме сообщил об этом решении в посольство Шри-Ланки в Эр-Рияде. Отмечается, что посольство ожидает официального письменного решения суда.

Министерство иностранных дел Шри-Ланки заявило, что следит за делом через посольство в Эр-Рияде и что дипломатический диалог с правительством Саудовской Аравии продолжается. Семья Аножана также призвала правительство Шри-Ланки принять срочные меры для спасения его жизни.

По данным источника, семья также выразила вопросы по поводу некоторых аспектов, связанных с судебным процессом и юридической помощью. Правовые и дипломатические процессы по делу Аножана продолжаются.