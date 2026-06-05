Пожар в доме престарелых на Шри-Ланке

·31·Узбекистан
Пожар в доме престарелых на Шри-Ланке

Пожар, произошедший в доме престарелых на Шри-Ланке, привел к трагическим последствиям.

По данным Reuters, в результате инцидента погибли как минимум 12 человек. Пожар произошел ночью с 3 на 4 июня в доме престарелых в городке Ангуруватота, расположенном примерно в 55 километрах от столицы Коломбо.

По предварительным данным, огонь быстро распространился, создав угрозу для жизни многих пожилых людей, находившихся в здании. Службы экстренного реагирования оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации людей.

В результате пожара еще 8 граждан получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме того, 51 человек был эвакуирован в безопасное место.

Несмотря на то, что спасателям удалось быстро потушить пожар, причины его возникновения пока не установлены. По данному факту проводится расследование.

Сообщается, что директор дома престарелых задержан правоохранительными органами для выяснения обстоятельств происшествия. Работа по установлению точных причин инцидента и выявлению виновных продолжается.

Шри-ЛанкаReutersАнгуруватотаКоломбо
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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