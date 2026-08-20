Компания ДжД.ком открыла в Пекине круглосуточную роботизированную кофейню

·17·Мир
Компания ДжД.ком открыла в Пекине круглосуточную роботизированную кофейню

Компания ДжД.ком открыла в Пекине круглосуточную кофейню 7Фреш Коффи, где посетителей обслуживает робот. Об этом сообщила газета Глобал Тимес.

По данным издания, интеллектуальный антропоморфный робот в куртке и наушниках работает 24 часа в сутки в торговом центре Galaxy СОХО в Пекине и способен готовить 202 чашки кофе в час. Отмечается, что это первое в мире полностью автоматизированное кафе, работающее круглосуточно. Оно открыло свои двери для клиентов 16 августа.

Робот самостоятельно выполняет весь процесс приготовления кофе: от измельчения зёрен, экстракции эспрессо, смешивания и розлива напитка до его передачи клиенту — всё осуществляется автоматически.

На приготовление напитка требуется всего 20–30 секунд. Производственная линия способна одновременно обрабатывать 7–8 заказов. Сообщается, что робот сразу привлёк внимание посетителей торгового центра, что привело к непрерывному потоку заказов в кофейню.

Помимо кофе, 7Фреш Коффи предлагает различные напитки, включая газированную воду, чай и пробиотические соки. В будущем кофейня планирует внедрить функцию искусственного интеллекта, которая будет давать персональные рекомендации по употреблению кофеина с учётом состояния здоровья потребителей.

В настоящее время клиенты могут самостоятельно с высокой точностью выбирать степень сладости и крепость напитка в процессе оформления заказа.

JD.comПекинGlobal TimesGalaxy SOHO
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