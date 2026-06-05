Членам Конгресса США могут запретить использовать рынки прогнозов

Республиканцы в Палате представителей США планируют внести новые ограничения по рынкам прогнозов (предиктион маркетс) в законопроект о запрете конгрессменам торговать акциями. Эта инициатива возникла на фоне пересмотра права законодателей делать ставки на результаты выборов или государственной политики. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Председатель Комитета по административным вопросам Палаты представителей Брайан Стайл намерен внести соответствующие поправки в законопроект Х.Р.7008. По данным Bloomberg Говернмент, Стайл ожидает голосования по этому документу в ближайшие месяцы. Новые правила объединят ограничения на торговлю акциями с новыми запретами на использование рынков прогнозов.

Согласно предложению Стайла, рынки прогнозов не будут полностью запрещены для конгрессменов, однако некоторые виды контрактов будут ограничены. Например, разрешат делать ставки на результаты спортивных или развлекательных мероприятий, таких как Супербоул, но торговля контрактами, связанными с выборами или экономической политикой, может быть ограничена.

Эти действия происходят на фоне усиления дискуссий вокруг таких платформ, как Полймаркет. Согласно отчету Политико, было выявлено, что через счета, связанные с директором по маркетингу Полймаркет Мэттью Модаббером, блогерам в социальных сетях было переведено более 2,5 млн долларов США для продвижения платформы.

В настоящее время в законодательстве США отсутствуют четкие правила относительно того, как конгрессмены могут взаимодействовать с рынками прогнозов. По словам Брайана Стайла, эта мера направлена не на критику самого продукта, а на установление этических и финансовых границ для законодателей.