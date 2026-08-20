Пьяная украинка, укусившая полицейского, депортирована из Польши

·35·Мир
Пьяная украинка, укусившая полицейского, депортирована из Польши

Гражданка Украины, которая в состоянии алкогольного опьянения нарушила общественный порядок и совершила физическое нападение на сотрудника полиции в Польше, будет принудительно выслана из страны. Полсатневс Как сообщает издание, после необычного инцидента, произошедшего в городе Замбрув, сотрудника правоохранительных органов госпитализировали, а к правонарушительнице применили строгую меру наказания в виде запрета на въезд в страну.

«Не хотела ехать в вытрезвитель»: Как произошел инцидент?

По имеющимся данным, 39-летняя женщина, лежавшая в состоянии алкогольного опьянения на тротуаре на улицах города Замбрув, была обнаружена сотрудниками полиции. Во время оказания медицинской помощи и доставки в вытрезвитель женщина оказала яростное сопротивление:

  • Нападение и травма: Женщина оскорбляла сотрудников, бросалась на них и укусила одного из полицейских.

  • Медицинские меры: Пострадавший полицейский в целях безопасности был незамедлительно направлен в инфекционную больницу.

Детали происшествия и примененное наказание

Показатель

Детали инцидента и меры

Правонарушитель

39-летняя гражданка Украины (женщина)

Место происшествия

Город Замбрув (Польша)

Статьи обвинения

Оскорбление представителя власти и нарушение физической неприкосновенности

Наказание по закону

Лишение свободы на срок до 3 лет

Принятое решение

Вместо уголовного наказания депортация из страны и запрет на въезд

Высылка из страны вместо тюремного заключения

Согласно польскому законодательству, применение силы и оскорбление государственного служащего и представителя власти наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Однако вместо долгих судебных разбирательств польские официальные лица приняли решение о немедленной депортации украинки с территории страны и официальном запрете на ее въезд в Польшу.

По вашему мнению, является ли депортация правильной мерой вместо тюремного заключения для граждан, нарушающих общественный порядок и сопротивляющихся полиции за рубежом?

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ПольшаЗамбрувPolsatnews
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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