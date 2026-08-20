Пьяная украинка, укусившая полицейского, депортирована из Польши
Гражданка Украины, которая в состоянии алкогольного опьянения нарушила общественный порядок и совершила физическое нападение на сотрудника полиции в Польше, будет принудительно выслана из страны. Полсатневс Как сообщает издание, после необычного инцидента, произошедшего в городе Замбрув, сотрудника правоохранительных органов госпитализировали, а к правонарушительнице применили строгую меру наказания в виде запрета на въезд в страну.
«Не хотела ехать в вытрезвитель»: Как произошел инцидент?
По имеющимся данным, 39-летняя женщина, лежавшая в состоянии алкогольного опьянения на тротуаре на улицах города Замбрув, была обнаружена сотрудниками полиции. Во время оказания медицинской помощи и доставки в вытрезвитель женщина оказала яростное сопротивление:
Нападение и травма: Женщина оскорбляла сотрудников, бросалась на них и укусила одного из полицейских.
Медицинские меры: Пострадавший полицейский в целях безопасности был незамедлительно направлен в инфекционную больницу.
Детали происшествия и примененное наказание
Показатель
Детали инцидента и меры
Правонарушитель
39-летняя гражданка Украины (женщина)
Место происшествия
Город Замбрув (Польша)
Статьи обвинения
Оскорбление представителя власти и нарушение физической неприкосновенности
Наказание по закону
Лишение свободы на срок до 3 лет
Принятое решение
Вместо уголовного наказания депортация из страны и запрет на въезд
Высылка из страны вместо тюремного заключения
Согласно польскому законодательству, применение силы и оскорбление государственного служащего и представителя власти наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Однако вместо долгих судебных разбирательств польские официальные лица приняли решение о немедленной депортации украинки с территории страны и официальном запрете на ее въезд в Польшу.
По вашему мнению, является ли депортация правильной мерой вместо тюремного заключения для граждан, нарушающих общественный порядок и сопротивляющихся полиции за рубежом?
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