Google планирует выпустить в природу миллионы специальных комаров

·124·Мир
Google планирует выпустить в природу миллионы специальных комаров

Google планирует выпустить в природу до 32 миллионов специально обработанных комаров в штатах Калифорния и Флорида для борьбы с опасными заболеваниями. Об этом сообщило издание Нью-Йорк Пост.

Сообщается, что данная инициатива направлена на борьбу с такими заболеваниями, передающимися через комаров, как вирус Западного Нила, лихорадка денге, вирус Зика, чикунгунья и желтая лихорадка.

В настоящее время проект рассматривается Агентством по охране окружающей среды США. Ведомство принимает общественные комментарии до 5 июня, после чего примет решение о проведении эксперимента.

По словам исследователей, программа нацелена на комаров рода Кулекс. При этом компания планирует выпускать в природу не кусающих насекомых, а самцов комаров, обработанных бактерией Волбачиа.

По мнению экспертов, после спаривания таких самцов с дикими самками их потомство не выживает. Это позволяет со временем сократить численность популяции комаров.

По данным Google, в процессе размножения и выпуска комаров используется искусственный интеллект

GoogleКалифорнияФлоридаNew York PostАгентство по охране окружающей среды США
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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