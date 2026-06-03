Google планирует выпустить в природу миллионы специальных комаров
Google планирует выпустить в природу до 32 миллионов специально обработанных комаров в штатах Калифорния и Флорида для борьбы с опасными заболеваниями. Об этом сообщило издание Нью-Йорк Пост.
Сообщается, что данная инициатива направлена на борьбу с такими заболеваниями, передающимися через комаров, как вирус Западного Нила, лихорадка денге, вирус Зика, чикунгунья и желтая лихорадка.
В настоящее время проект рассматривается Агентством по охране окружающей среды США. Ведомство принимает общественные комментарии до 5 июня, после чего примет решение о проведении эксперимента.
По словам исследователей, программа нацелена на комаров рода Кулекс. При этом компания планирует выпускать в природу не кусающих насекомых, а самцов комаров, обработанных бактерией Волбачиа.
По мнению экспертов, после спаривания таких самцов с дикими самками их потомство не выживает. Это позволяет со временем сократить численность популяции комаров.
По данным Google, в процессе размножения и выпуска комаров используется искусственный интеллект
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