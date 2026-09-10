Представлен новый смартфон iPhone Дуо от Apple

·1·Технологии
Представлен новый смартфон iPhone Дуо от Apple

Долгожданное первое складное устройство от Apple — iPhone Дуо — готовится к выходу на рынок, и дискуссии вокруг этого гаджета не утихают. Согласно данным иксбт.ком, одним из вопросов, который больше всего интересовал пользователей перед презентацией новинки, был след от сгиба на внутреннем экране, то есть та самая известная проблема, которая остается актуальной. Apple пытается избежать прямого ответа на этот вопрос, стараясь переключить внимание общественности на другие аспекты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На странице часто задаваемых вопросов на официальном сайте компании есть специальный вопрос о месте сгиба на внутреннем экране iPhone Дуо. В нем открыто спрашивается: «Есть ли на внутреннем экране iPhone Дуо место сгиба?». Однако в официальном ответе Apple лишь подчеркивается, что экран «удивительно плоский и гладкий», при этом прямого подтверждения отсутствия шва или следа не дается.

Технические решения и характеристики экрана

В пресс-релизах по устройству Apple особо подчеркивает, что специальный нанотекстурированный дисплей предназначен для минимизации видимости сгиба. Также в документах не приводятся точные цифры относительно того, на сколько циклов рассчитан экран. Несмотря на это, заявлено, что разработанный инженерами новый тип шарнирного механизма обеспечивает плавное и сбалансированное сопротивление для долговечности.

По имеющимся данным, этот сложный механизм состоит из более чем сотни отдельных компонентов. Кроме того, для обеспечения прочности конструкции модели iPhone Дуо под дисплей были установлены специальные ребра жесткости и прочная титановая панель. Ожидается, что эти инженерные решения помогут гаджету быть устойчивым при повседневном использовании.

Реальная ситуация и первые впечатления

Однако, согласно сообщению иксбт.ком, фотографии iPhone Дуо в руках первых пользователей, которые уже успели протестировать устройство, показали иную картину. В частности, было выявлено, что на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна линия сгиба. Несмотря на это, эксперты и пользователи в интернете положительно оценивают высокую производительность интерфейса и плавную анимацию между экранами.

На фоне этих важных новостей в мире технологий уже начались продажи. В частности, на российском рынке с сегодняшнего дня официально начат прием предварительных заказов на модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также новый iPhone Дуо. Успех этого складного устройства на мировом рынке и то, как его встретят пользователи, прояснится в ближайшие дни.

AppleIPhone DuoСмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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