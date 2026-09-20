В 9-м туре швейцарской Суперлиги единоличный лидер — «Лугано» добился крупной и уверенной победы на выезде над клубом «Лозанна». Прошедший на стадионе «Стад де ла Тюлер» матч прошел при полном превосходстве гостей и завершился разгромным успехом со счетом 4:0. Узбекские болельщики особенно рады тому, что защитник нашей национальной сборной Бехруз Каримов вышел в основном составе «Лугано», провел на поле 72 минуты и стал автором результативной передачи (ассиста), внеся важный вклад в победу команды.

Героем матча стал нападающий Делькруа, забивший три гола и оформивший хет-трик, а еще один мяч в собственные ворота отправил защитник хозяев Соу. После этой победы «Лугано» довел количество своих очков до 25, еще больше укрепив единоличное лидерство в турнирной таблице и опережая главного преследователя в лице «Янг Бойз» на 6 очков; а «Лозанна», имея в активе 6 очков, осталась на самом последнем месте таблицы.

Итак, ускорит ли уверенная игра Бехруза Каримова в Швейцарии его переход в топ-лиги Европы, и сможет ли «Лугано» отпраздновать победу в чемпионате Швейцарии в этом сезоне?

«Хет-трик Делькруа и ассист Каримова»: Хроника матча

Самые важные моменты встречи на стадионе «Стад де ла Тюлер»:

Бенефис пенальти и голов от Делькруа: Нападающий реализовал 11-метровый штрафной удар на 35-й минуте, открыв счет, а на 48-й и 52-й минутах еще дважды поразил ворота, оформив хет-трик;

Эффективное действие Бехруза Каримова: Узбекский защитник активно действовал на протяжении 72 минут, отдал голевой пас партнеру и заслужил высокой оценки;

Автогол хозяев: На 61-й минуте защитник «Лозанны» Соу отправил мяч в свои ворота, сделав счет 4:0;

Тактическая перестановка в составе: На 72-й минуте тренеры заменили Каримова и Бислими, выпустив на поле Маркеса и Кендучи;

6-очковый отрыв в таблице: Набрав 25 очков после 9 туров, «Лугано» оторвался на безопасное расстояние от «Янг Бойз» (19 очков).

9-й тур швейцарской Суперлиги: Протокол матча «Лозанна» — «Лугано»

Сравнение показателей матча и положения в турнирной таблице:

Показатели и критерии «Лозанна» (Хозяева) «Лугано» (Гости) Итоговый счет 0 4 Авторы голов — Делькруа 35 (пен.), 48, 52; Соу 61 (автогол) Показатель Бехруза Каримова — Основной состав, 72 минуты, 1 ассист Набранные очки 6 очков 25 очков (Единоличный лидер) Место в турнирной таблице Последнее место (12-я строчка) 1-е место (+6 очков от преследователя) Время ротации Тактические замены На 72-й минуте вместо Каримова вышел Маркес

Футбольный анализ: Эксперты о Каримове и «Лугано»

Основные выводы специалистов европейского футбола и спортивных аналитиков:

Стабильный рост Бехруза Каримова: Регулярные выступления молодого защитника в основном составе в чемпионате Европы и его результативность (ассисты) свидетельствуют о его высоком потенциале;

Большое достижение для национальной сборной: Отличная форма Каримова перед важными матчах против Ирана, Сирии и Южной Кореи в сентябре-октябре дает тренерскому штабу сборной надежную опору;

Чемпионский потенциал «Лугано»: Отрыв на 6 очков от такого постоянного гранда, как «Янг Бойз», и забитые 4 гола на выезде доказывают, что команда является главным претендентом на чемпионство в этом сезоне;

Сбалансированная игра: Несмотря на гостевой статус матча, сохранение ворот в неприкосновенности и практически полное отсутствие шансов у соперника демонстрируют строгую тактическую дисциплину «Лугано».

Это яркое выступление Бехруза Каримова на полях Швейцарии стало еще одним наглядным доказательством того, что узбекские легионеры уверенно заявляют о себе на европейских аренах.

Как вы думаете, станет ли Бехруз Каримов чемпионом Швейцарии с «Лугано» и перейдет ли в дальнейшем в топ-5 лиг Европы? Сможет ли Каримов закрепить за собой место в основном составе в предстоящих матчах национальной сборной? Оставляйте свои мнения и аналитику в комментариях и делитесь этим важным успехом узбекского футбола со всеми спортивными фанатами и друзьями!