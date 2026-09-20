Драка в дерби на «Метрополитано»: «Реал» остался в меньшинстве и проиграл «Атлетико»!

·51·Спорт
Драка в дерби на «Метрополитано»: «Реал» остался в меньшинстве и проиграл «Атлетико»!

Центральный матч 7-го тура испанской Ла Лиги — мадридское дерби — подарил болельщикам невероятный накал, красную карточку и неожиданные тактические повороты. В поединке на стадионе «Метрополитано» подопечные Диего Симеоне на своем поле приняли принципиального и непримиримого соперника «Реал Мадрид» и одержали волевую победу со счетом 2:1. Первый тайм прошел в напряженной и осторожной борьбе, однако судьбу встречи на 50-й минуте полностью перевернул драматический эпизод: защитник «сливочных» Хейсен привез пенальти в собственные ворота и был удален с поля. Воспользовавшись численным преимуществом, хозяева поля всего за 6 минут довели счет до 2:0 благодаря точному удару Алехандро Гримальдо с 11-метровой отметки на 53-й минуте и голу Джонатана Дэвида на 59-й.

Хотя «Реал» сократил отставание на 89-й минуте после гола Антонио Рюдигера, восстановить равновесие гостям уже не удалось. Благодаря этой победе «Атлетико» набрал 16 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице, обойдя «Реал» (15 очков); лидирует же «Барселона», продолжающая единолично удерживать первую строчку с 21 очком. Так как же удаление Хейсена разрушило тактику Карло Анчелотти, почему дуэт Винисиуса и Мбаппе остался без голов, и сможет ли команда Симеоне претендовать на чемпионство в этом сезоне?

«Удаление Хейсена и 6-минутный бенефис»: Хроника мадридского дерби

Ключевые моменты жаркого противостояния на «Метрополитано»:

  • Поворотный момент на 50-й минуте: Защитник «Реала» Хейсен нарушил правила в своей штрафной, заработав пенальти и прямую красную карточку;

  • Точный пенальти от Гримальдо: На 53-й минуте Алехандро Гримальдо хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар и открыл счет;

  • Второй удар от Джонатана Дэвида: Спустя 6 минут, на 59-й минуте, Дэвид поразил ворота Тибо Куртуа, сделав счет 2:0;

  • Вынужденная ротация: Уже на 54-й минуте Анчелотти был вынужден снять с игры Арду Гюлера и Винисиуса Жуниора, выпустив на поле Рюдигера и Диоманде для укрепления обороны;

  • Гол надежды от Рюдигера: На 89-й минуте защитник Антонио Рюдигер сократил разницу в счете, но оставшегося времени не хватило для того, чтобы принести игравшему в меньшинстве «Реалу» очки.

Ла Лига, 7-й тур: Статистический протокол мадридского дерби

Показатели и детали противостояния команд «Атлетико» и «Реал»:

Показатели и аспекты

«Атлетико Мадрид» (Хозяева)

«Реал Мадрид» (Гости)

Итоговый счет

2

1

Авторы голов

А. Гримальдо 53 (пен.), Дж. Дэвид 59

А. Рюдигер 89

Удаление (красная карточка)

Хейсен (50-я минута)

Желтые карточки

Пубиль (35), Ромеро (39)

Думфрис (49), Беллингем (78)

Очки и место (после 7-го тура)

16 очков (поднялся на 2-е место)

15 очков (опустился на 3-ю позицию)

Отставание от лидера «Барселоны»

5 очков (у каталонцев 21 очко)

6 очков

Футбольный анализ: Эксперты о матче на «Метрополитано»

Главные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

  • Дисциплина и тактическая гибкость: Подопечные Диего Симеоне незамедлительно воспользовались численным преимуществом соперника и фактически решили исход матча за 10 минут;

  • Ограничение атакующей линии «Реала»: Трио Мбаппе, Винисиус и Беллингем не смогло создать серьезной угрозы у ворот Яна Облака, а после удаления защитника игровой баланс команды полностью нарушился;

  • Грубая ошибка Хейсена: Фолл молодого защитника на 50-й минуте не только привел к пенальти, но и вынудил команду более 40 минут обороняться вдесятером;

  • Соотношение сил в чемпионской гонке: Это поражение «Реала» и его падение на 3-ю строчку значительно укрепили позиции «Барселоны», лидирующей с 21 очком в активе.

Это жесточайшее противостояние в мадридском дерби показывает, что борьба за чемпионство в чемпионате Испании будет как никогда острой и бескомпромиссной.

А как считаете вы, действительно ли красная карточка Хейсена оказала решающее влияние на исход игры или ««Атлетико» в любом случае наиграл на победу? Можно ли теперь остановить «Барселону», набравшую 21 очко? Делитесь своими аналитическими мыслями в комментариях и делитесь разбором дерби со всеми любителями футбола и друзьями!

Мадридское дербиАтлетико МадридРеал МадридЛа Лига 7-й тур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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