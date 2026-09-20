Драка в дерби на «Метрополитано»: «Реал» остался в меньшинстве и проиграл «Атлетико»!
Центральный матч 7-го тура испанской Ла Лиги — мадридское дерби — подарил болельщикам невероятный накал, красную карточку и неожиданные тактические повороты. В поединке на стадионе «Метрополитано» подопечные Диего Симеоне на своем поле приняли принципиального и непримиримого соперника «Реал Мадрид» и одержали волевую победу со счетом 2:1. Первый тайм прошел в напряженной и осторожной борьбе, однако судьбу встречи на 50-й минуте полностью перевернул драматический эпизод: защитник «сливочных» Хейсен привез пенальти в собственные ворота и был удален с поля. Воспользовавшись численным преимуществом, хозяева поля всего за 6 минут довели счет до 2:0 благодаря точному удару Алехандро Гримальдо с 11-метровой отметки на 53-й минуте и голу Джонатана Дэвида на 59-й.
Хотя «Реал» сократил отставание на 89-й минуте после гола Антонио Рюдигера, восстановить равновесие гостям уже не удалось. Благодаря этой победе «Атлетико» набрал 16 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице, обойдя «Реал» (15 очков); лидирует же «Барселона», продолжающая единолично удерживать первую строчку с 21 очком. Так как же удаление Хейсена разрушило тактику Карло Анчелотти, почему дуэт Винисиуса и Мбаппе остался без голов, и сможет ли команда Симеоне претендовать на чемпионство в этом сезоне?
«Удаление Хейсена и 6-минутный бенефис»: Хроника мадридского дерби
Ключевые моменты жаркого противостояния на «Метрополитано»:
Поворотный момент на 50-й минуте: Защитник «Реала» Хейсен нарушил правила в своей штрафной, заработав пенальти и прямую красную карточку;
Точный пенальти от Гримальдо: На 53-й минуте Алехандро Гримальдо хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар и открыл счет;
Второй удар от Джонатана Дэвида: Спустя 6 минут, на 59-й минуте, Дэвид поразил ворота Тибо Куртуа, сделав счет 2:0;
Вынужденная ротация: Уже на 54-й минуте Анчелотти был вынужден снять с игры Арду Гюлера и Винисиуса Жуниора, выпустив на поле Рюдигера и Диоманде для укрепления обороны;
Гол надежды от Рюдигера: На 89-й минуте защитник Антонио Рюдигер сократил разницу в счете, но оставшегося времени не хватило для того, чтобы принести игравшему в меньшинстве «Реалу» очки.
Ла Лига, 7-й тур: Статистический протокол мадридского дерби
Показатели и детали противостояния команд «Атлетико» и «Реал»:
Показатели и аспекты
«Атлетико Мадрид» (Хозяева)
«Реал Мадрид» (Гости)
Итоговый счет
2
1
Авторы голов
А. Гримальдо 53 (пен.), Дж. Дэвид 59
А. Рюдигер 89
Удаление (красная карточка)
—
Хейсен (50-я минута)
Желтые карточки
Пубиль (35), Ромеро (39)
Думфрис (49), Беллингем (78)
Очки и место (после 7-го тура)
16 очков (поднялся на 2-е место)
15 очков (опустился на 3-ю позицию)
Отставание от лидера «Барселоны»
5 очков (у каталонцев 21 очко)
6 очков
Футбольный анализ: Эксперты о матче на «Метрополитано»
Главные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:
Дисциплина и тактическая гибкость: Подопечные Диего Симеоне незамедлительно воспользовались численным преимуществом соперника и фактически решили исход матча за 10 минут;
Ограничение атакующей линии «Реала»: Трио Мбаппе, Винисиус и Беллингем не смогло создать серьезной угрозы у ворот Яна Облака, а после удаления защитника игровой баланс команды полностью нарушился;
Грубая ошибка Хейсена: Фолл молодого защитника на 50-й минуте не только привел к пенальти, но и вынудил команду более 40 минут обороняться вдесятером;
Соотношение сил в чемпионской гонке: Это поражение «Реала» и его падение на 3-ю строчку значительно укрепили позиции «Барселоны», лидирующей с 21 очком в активе.
Это жесточайшее противостояние в мадридском дерби показывает, что борьба за чемпионство в чемпионате Испании будет как никогда острой и бескомпромиссной.
А как считаете вы, действительно ли красная карточка Хейсена оказала решающее влияние на исход игры или ««Атлетико» в любом случае наиграл на победу? Можно ли теперь остановить «Барселону», набравшую 21 очко? Делитесь своими аналитическими мыслями в комментариях и делитесь разбором дерби со всеми любителями футбола и друзьями!
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