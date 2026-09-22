Неожиданный шаг Белого дома: на YouTube запущен круглосуточный Трамп ТВ

Президент США Дональд Трамп администрация запустила на YouTube круглосуточный цифровой телеканал «Трамп ТВ» на фоне обострения отношений со СМИ. Новая платформа предназначена для прямой трансляции выступлений, заявлений президента и его администрации, а также видеозаписей прошлых мероприятий.

Что показывает Трамп ТВ?

Белый дом назвал «Трамп ТВ: Те Эссентиалс Статион» новый проект.

Согласно официальному описанию, канал круглосуточно транслирует важные события администрации Трампа, ключевые речи президента, заявления и подборку видео. Сообщается, что контент обновляется в режиме реального времени.

В первом эфире были показаны прошлые публичные выступления Трампа, включая кадры с церемонии инаугурации. Последующие эфиры также будут формироваться на основе видео, отобранных Белым домом.

Почему это решение было принято именно сейчас?

Запуск Трамп ТВ совпал с обострением споров между Белым домом и рядом крупных информационных организаций по поводу доступа к освещению деятельности президента.

Администрация Трампа ограничила доступ журналистов CNN, МСНБК и Политико в Белый дом. Эти организации обратились в федеральный суд, утверждая, что их конституционные права на свободу прессы были нарушены. Администрация же настаивает на том, что право СМИ на распространение информации сохраняется, однако доступ конкретных организаций на территорию Белого дома или в пресс-пул не является автоматическим правом.

Крупные телеканалы прекратили освещение президента

Точкой еще большего обострения стала временная приостановка работы телевизионного пресс-пула в Белом доме.

Обычно АБК, КБС, CNN, Фокс Невс и НБК по очереди освещают мероприятия и поездки президента, предоставляя полученные видео другим телеканалам. После того как CNN не смогла выполнить свою очередь, остальные телеканалы отказались назначать другого оператора вместо них.

По этой причине изменилась система освещения мероприятий Трампа в Нью-Йорке, связанных с Генеральной Ассамблеей ООН, через обычный телевизионный пресс-пул. По данным AP, CNN должна была отправиться в Нью-Йорк с президентом, но имя CNN не было указано в графике Белого дома.

Заменит ли Трамп ТВ независимый телеканал?

Новая платформа отличается одной важной деталью: видео на ней отбирает и распространяет не независимая редакция, а сам Белый дом.

Поэтому Трамп ТВ можно рассматривать скорее как официальный цифровой информационный канал администрации президента, чем как замену независимым журналистским новостям. Для Белого дома это дает возможность доносить выступления и решения президента до аудитории без посредников.

В настоящее время CNN, МСНБК и Политико пытаются восстановить свои права на доступ в Белый дом через суд. Правовой исход этого спора может повлиять на отношения между администрацией президента США и прессой.

Таким образом, в момент, когда отношения президента США с прессой перешли на новый этап напряженности, Белый дом запустил новый способ прямого общения с аудиторией — круглосуточный Трамп ТВ.