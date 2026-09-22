Почему отец воспитывал ее как мальчика? Неожиданная причина жизни Нилофар из Афганистана

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Почему отец воспитывал ее как мальчика? Неожиданная причина жизни Нилофар из Афганистана

В Афганистане родившаяся Нилофар Айюби провела свое детство в рамках традиции «бача-пош». То есть некоторое время она жила как мальчик. Отец коротко стриг ей волосы, одевал в мужскую одежду и воспитывал ее соответствующим образом.

Основной причиной этого было желание обеспечить Нилофар больше свободы. Будучи мальчиком, она могла ходить в школу, заниматься спортом и пользоваться возможностями, которые в то время были ограничены для многих афганских девочек.

Когда Нилофар достигла совершеннолетия, от нее потребовали вернуться к жизни в качестве девушки. Внезапное ограничение свобод, которыми она обладала с детства, тяжело на нее повлияло. Несмотря на это, Нилофар не позволила этому опыту определить ее будущее. Позже она стала успешным предпринимателем и защитницей прав женщин.

После того как в 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане, Нилофар была вынуждена покинуть страну из-за своей активной деятельности.

Сейчас она проживает в Польше и продолжает свою деятельность по защите прав афганских женщин и девочек.

Жизненный путь Нилофар показывает, что за традицией «бача-пош» стоит не только вопрос одежды или внешнего вида, но и стремление некоторых семей дать дочерям доступ к образованию, свободе передвижения и социальным возможностям, которых они были лишены.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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