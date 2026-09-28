В Турции приготовили 6 840 литров фасоли и установили рекорд

В турецком городе Келькит на мероприятии, посвященном демонстрации местяного сельскохозяйственного наследия, было приготовлено огромное количество фасоли и установлен очередной рекорд Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Организаторы 22 августа приготовили почти 1 807 галлонов, то есть 6 840 литров вареной фасоли. Это количество эквивалентно примерно 15 тысячам банок фасоли.

Мероприятие по установлению рекорда было организовано совместно Торгово-промышленной палатой Келькита, губернаторством Гюмюшхане и муниципалитетом Келькита.

Регион Келькит известен своим местным сортом фасоли под названием Келкит Şекер Фасулеси. Он считается одним из примечательных сельскохозяйственных продуктов этого региона.

Организаторы сообщили представителям Гуиннесс Ворлд Рекордс, что этот результат имеет историческое значение для Келькита, Гюмюшхане и всего региона. По их словам, рекорд продемонстрировал местные сельскохозяйственные традиции, выращиваемую в регионе продукцию и совместный труд населения.

Таким образом, Келькит завоевал мировой рекорд по приготовлению фасоли в самом большом котле. Новый результат превзошел предыдущий рекорд в 1 479,36 галлона.

Это достижение было встречено жителями Келькита с большим гордостью. Рекорд был расценен как возможность не только продвинуть местную сельскохозяйственную продукцию, но и продемонстрировать аграрную самобытность Келькита на международной арене.