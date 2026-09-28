В Турции приготовили 6 840 литров фасоли и установили рекорд

·0·Мир
В Турции приготовили 6 840 литров фасоли и установили рекорд

В турецком городе Келькит на мероприятии, посвященном демонстрации местяного сельскохозяйственного наследия, было приготовлено огромное количество фасоли и установлен очередной рекорд Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Организаторы 22 августа приготовили почти 1 807 галлонов, то есть 6 840 литров вареной фасоли. Это количество эквивалентно примерно 15 тысячам банок фасоли.

Мероприятие по установлению рекорда было организовано совместно Торгово-промышленной палатой Келькита, губернаторством Гюмюшхане и муниципалитетом Келькита.

Регион Келькит известен своим местным сортом фасоли под названием Келкит Şекер Фасулеси. Он считается одним из примечательных сельскохозяйственных продуктов этого региона.

Oshpazlar va rasmiylar ulkan qozonda ovqat pishirib, Ginnes rekordini nishonlamoqda.

Организаторы сообщили представителям Гуиннесс Ворлд Рекордс, что этот результат имеет историческое значение для Келькита, Гюмюшхане и всего региона. По их словам, рекорд продемонстрировал местные сельскохозяйственные традиции, выращиваемую в регионе продукцию и совместный труд населения.

Таким образом, Келькит завоевал мировой рекорд по приготовлению фасоли в самом большом котле. Новый результат превзошел предыдущий рекорд в 1 479,36 галлона.

Это достижение было встречено жителями Келькита с большим гордостью. Рекорд был расценен как возможность не только продвинуть местную сельскохозяйственную продукцию, но и продемонстрировать аграрную самобытность Келькита на международной арене.

КелькитКелькит Шекер ФасульесиГиннесс Уорлд РекордсГубернаторство Гюмюшхане
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Опубликован рейтинг стран с самым высоким потреблением водыОпубликован рейтинг стран с самым высоким потреблением воды16 мая 15:27«План войны»: в Великобритании населению рекомендуют готовить запасы воды и консервов«План войны»: в Великобритании населению рекомендуют готовить запасы воды и консервов19 сентября 17:12Необычное зрелище в Чехии: по лестнице спустили 300 литров винаНеобычное зрелище в Чехии: по лестнице спустили 300 литров вина15 сентября 22:04Стала известна страна с самым высоким потреблением алкоголя в Центральной АзииСтала известна страна с самым высоким потреблением алкоголя в Центральной Азии18 июня 19:30Центральная Азия в числе мировых лидеров по потреблению воды: а что Узбекистан?Центральная Азия в числе мировых лидеров по потреблению воды: а что Узбекистан?16 мая 15:09Установил рекорд, выпив 4 литра газировки за 30 секунд (видео)Установил рекорд, выпив 4 литра газировки за 30 секунд (видео)9 июля 16:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына