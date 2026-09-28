В Узбекистане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6
28 сентября в 09:03 на территории Узбекистана было зафиксировано землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 3,6, а глубина очага — 15 километров.
Эпицентр землетрясения расположен в Пскентском районе Ташкентской области. Оно было зафиксировано в 66 километрах к юго-востоку от города Ташкента. Координаты эпицентра: 40,79 с. ш., 69,69 в. д.
Подземные толчки ощущались в целом ряде регионов Узбекистана. В частности:
• в городе Алмалык — 3 балла, 9 километров
• в Пскентском районе — 2–3 балла, 23 километра
• в Ахангаранском районе — 2 балла, 26 километров
• в городе Нурафшан — 2 балла, 40 километров
• в городе Ангрен — 2 балла, 41 километр
Подробная информация о землетрясении представлена на сайте smrm.uz.
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