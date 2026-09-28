В Узбекистане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6

·38·Узбекистан
В Узбекистане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6

28 сентября в 09:03 на территории Узбекистана было зафиксировано землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 3,6, а глубина очага — 15 километров.

Эпицентр землетрясения расположен в Пскентском районе Ташкентской области. Оно было зафиксировано в 66 километрах к юго-востоку от города Ташкента. Координаты эпицентра: 40,79 с. ш., 69,69 в. д.

Подземные толчки ощущались в целом ряде регионов Узбекистана. В частности:

• в городе Алмалык — 3 балла, 9 километров

• в Пскентском районе — 2–3 балла, 23 километра

• в Ахангаранском районе — 2 балла, 26 километров

• в городе Нурафшан — 2 балла, 40 километров

• в городе Ангрен — 2 балла, 41 километр

Подробная информация о землетрясении представлена на сайте smrm.uz.

ЗемлетрясениеТашкентская областьПскентский районСейсмология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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