Герой чемпионата мира Возинья пожаловался на популярность

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья откровенно рассказал о серьезных переменах и трудностях в личной жизни после того, как он стал интернет-сенсацией во время чемпионата мира 2026 года. Опытный голкипер признался, что из-за чрезмерного внимания и постоянного преследования он скучает по своей спокойной повседневной жизни и готов немедленно променять эту славу на обычное существование. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Те Обсервер 40-летний футболист отметил, что до начала мундиаля он жил тихой и спокойной жизнью в португальском клубе второго дивизиона «Шавеш», но турнир полностью изменил его реальность. В матче первого тура группового этапа против сборной Испании вратарь совершил семь важных сейвов, внеся огромный вклад в сохранение ничьей со счетом 0:0.

Неожиданный взрыв в социальных сетях

Благодаря упоминанию в прямом эфире бразильского телеканала КазеТВ, число подписчиков вратаря в Instagram за несколько часов после финального свистка выросло с 56 до более чем миллиона. Когда в раздевалке на его телефон начали непрерывно приходить сообщения, сотрудник кейтеринговой службы команды в шутку сказал ему, что у него миллиарды подписчиков, что позже подтвердили журналисты в смешанной зоне.

Из-за неожиданного ажиотажа и внимания футбольная федерация была вынуждена привлечь его бывшего агента, чтобы взять ситуацию под контроль. Несмотря на это, вратарь решил отключить все уведомления в приложении Instagram, чтобы полностью сосредоточиться на футболе.

Рекламные предложения и твердые принципы

По данным Те Обсервер, после роста популярности футболиста на него обрушилось множество коммерческих предложений и запросов о сотрудничестве от компаний. Однако Возинья подчеркнул, что во время турнира он сотрудничал только с одним проектом — УФЛ Мобиле, и твердо решил, что в будущем никогда не будет работать с брендами, связанными с табаком, алкоголем или азартными играми.

Отметив, что многие видят в популярности только положительные стороны, опытный голкипер сказал о своей сегодняшней жизни и прежних спокойных днях следующее: «Если бы мне предложили выбрать между моей нынешней жизнью и прежней, я бы, несомненно, выбрал ту, свою прежнюю простую жизнь».