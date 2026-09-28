Женская сборная Испании У-20 стала чемпионом мира

Молодежная сборная Испании завоевала главный трофей чемпионата мира среди девушек до 20 лет, обыграв в финале Северную Корею в серии пенальти. Как сообщает Goal.com, эта победа в очередной раз продемонстрировала абсолютное доминирование испанского футбола на международной арене. Об этом сообщает Goal.com.

После напряженных матчей в группе и плей-офф решающая встреча прошла в бескомпромиссной борьбе. В основное и дополнительное время ворота остались в неприкосновенности, и игра завершилась вничью 0:0.

Тяжелый путь к победе

В течение 120 минут игры испанки владели преимуществом и контролировали мяч. Однако попытки таких нападающих, как Альба Серрато и Пау Комендадор, были нейтрализованы защитниками и вратарем Северной Кореи Пак Чу.

Азиатские чемпионки в основном полагались на быстрые контратаки. Несмотря на то, что представительницы Азии одержали победу в финале чемпионата мира У-17 против Нидерландов в 2025 году, на этот раз в решающий момент удача отвернулась от них.

Драматическая развязка в серии пенальти

В серии пенальти, назначенной для определения победителя, испанские футболистки проявили хладнокровие. В итоге Испания победила со счетом 4:3 и завоевала титул чемпиона мира У-20 во второй раз в своей истории.

В этом успехе решающую роль сыграли сейвы вратаря Лайи Лопес. Она спасала команду от неминуемых голов в самых сложных ситуациях.

Золотая эра испанского футбола

Этот чемпионский титул стал логическим продолжением огромных успехов испанского футбола во всех возрастных категориях. Напомним, что ранее женская национальная сборная победила на мундиале 2023 года, а мужская сборная также стала триумфатором на международной арене.

В настоящее время юные чемпионки возвращаются на родину, где их ждут торжественные церемонии встречи. В дальнейшем внимание будет приковано к десятому чемпионату мира, который пройдет в Бразилии в 2027 году.