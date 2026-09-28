Кот-д’Ивуар и Сан-Марино присоединились к соглашениям NASA Artemis

Международное сотрудничество в области мирного освоения и исследования космоса расширяется. За два дня Кот-д’Ивуар и Сан-Марино официально подписали «Соглашения Artemis», инициированные NASA, став 75-м и 76-м участниками этой инициативы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, для Кот-д’Ивуара этот важный шаг был сделан 24 сентября в рамках конференции Африканского союза Африка Спаке Экспо АСПЭКс 2026, прошедшей в Абиджане. От имени страны документ подписал министр высшего образования и научных исследований Адама Диавара.

Днем позже, 25 сентября, в Римини к этому международному соглашению присоединился Сан-Марино. Документ, подписанный министром промышленности и технологических исследований Сан-Марино Россано Фаббри, демонстрирует растущий интерес малого европейского государства к космическим инициативам.

История космической инфраструктуры и сотрудничества

Для Кот-д’Ивуара это соглашение стало логическим продолжением многолетнего сотрудничества с космическим агентством США. С 2019 года страна совместно с NASA ведет работу в области наблюдения за Землей и геодезии — измерения формы, гравитации и движения Земли.

Кроме того, в 2025 году Кот-д’Ивуар создал собственное национальное космическое агентство. Данное ведомство координирует национальные проекты в сферах наблюдения за поверхностью Земли, космической погоды, астрономии, спутниковой навигации и связи.

Сан-Марино пока не обладает столь масштабной национальной космической инфраструктурой. Тем не менее, представители NASA особо отметили, что страна рассматривает возможности участия в будущих лунных проектах.

Основные принципы соглашений Artemis

По данным NASA, все страны-участницы могут внести свой вклад в процесс доставки человека на Луну посредством научных приборов, технологических демонстраций, спутников и других разработок. Это открывает путь к участию в глобальных космических исследованиях даже для небольших государств.

Напомним, что «Соглашения Artemis» были учреждены в 2020 году NASA, Государственным департаментом США и семью другими странами. Документ определяет практические принципы прозрачного, безопасного и мирного изучения Луны, Марса и других небесных тел в период растущего интереса государств и частных компаний к Луне.

Специалисты поясняют, что подписание соглашения не означает автоматического участия страны в какой-либо конкретной миссии или финансирования лунной программы. Оно лишь фиксирует присоединение к заявленным принципам и открывает двери для будущего сотрудничества с NASA и другими участниками.