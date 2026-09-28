В семье актрисы Раано Шодыевой произошло тяжелое горе

·166·Культура
В семье актрисы Раано Шодыевой произошло тяжелое горе

Известная актриса узбекского кино и искусства Раано Шодиева потеряла мать. Актриса сообщила об этом на своей странице в социальной сети, опубликовав фотографию мамы.

Ранее Раано Шодиева писала о том, что ее мать заболела, и просила поклонников молиться за нее.

Спустя время актриса сообщила о кончине матери.

Близкие и поклонники актрисы выражают соболезнования ее семье и желают терпения. Под новостью о смерти матери Раано Шодиевой многочисленные подписчики и близкие выразили соболезнования, пожелав актрисе стойкости.

Предыдущее обращение актрисы, связанное с ее мамой, также вызвало большой отклик среди ее поклонников.

Утрата близкого человека — тяжелое горе. Выражаем терпения и стойкости Раано Шодыевой и членам ее семьи в связи с этой утратой.

Раano ШодиеваШодиева Раanoузбекская киноактрисасмерть родителей
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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