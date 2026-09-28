Представлена новая услуга по замене аккумулятора для Xiaomi 14 и 14 Pro

Компания Xiaomi объявила о запуске специальной сервисной программы, направленной на увеличение емкости аккумуляторов своих флагманских смартфонов — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Согласно данным иксбт.ком, эта инициатива позволяет пользователям значительно увеличить автономность своих текущих гаджетов без необходимости покупки нового устройства, что оценивается как уникальный шаг на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что новая услуга станет доступна пользователям на платформе Xiaomi Малл с 1 октября текущего года. Несмотря на то, что стандартная стоимость услуги составляет 189 юаней, компания объявила о специальной скидке в размере 20% в период с 1 по 7 октября. Это, в свою очередь, позволит покупателям воспользоваться услугой на более выгодных условиях.

На сколько увеличится емкость аккумулятора

После замены аккумулятора в рамках данного сервиса энергетические возможности смартфонов значительно расширятся. В частности, емкость батареи стандартной модели Xiaomi 14 увеличится с исходных 4610 мА•ч до 4795 мА•ч. Для сравнения, для пользователей Xiaomi 14 Pro этот показатель еще выше: он вырастет с 4880 мА•ч до 5140 мА•ч.

Таким образом, владельцы этих двух флагманских смартфонов избавляются от необходимости покупать совершенно новый телефон для увеличения времени автономной работы своих устройств. Такой подход не только экономит средства пользователей, но и имеет важное значение с точки зрения сокращения технологических отходов.

Ограничения и планы на будущее

Тем не менее, новая услуга пока распространяется не на все модели. В частности, стало известно, что модель Xiaomi 14 Ultra пока не включена в программу обслуживания. Эта премиальная версия изначально оснащена передовым аккумулятором Джиншаджианг, который отличается тем, что при объеме на 8% компактнее батарей предыдущего поколения, его емкость увеличена на 300 мА•ч.

На данный момент нет точной информации о том, будет ли этот сервис, запущенный на китайском рынке, предоставлен пользователям в других регионах в будущем. Однако данная инициатива компании признается важным шагом в продлении срока службы смартфонов и создании удобства для клиентов.