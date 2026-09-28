Представлен Honor Лифе С3: магнитный Э Инк ридер и его возможности

·2·Технологии
Представлен Honor Лифе С3: магнитный Э Инк ридер и его возможности

Бренд Honor официально представил новый портативный электронный ридер, созданный для нужд современных пользователей — Honor Лифе С3. Согласно данным иксбт.ком, этот гаджет привлекает внимание своей уникальной магнитной системой крепления, сверхлегким весом и компактными размерами, что призвано обеспечить дополнительный комфорт для читателей. Об этом сообщает ресурс Иксбт.ком.

Главная особенность нового устройства заключается в том, что оно крепится к задней панели смартфона с помощью магнитов. Производитель заявляет, что гаджет весит всего 61 грамм при толщине 5,6 миллиметра. Такая легкость и тонкость позволяют всегда носить его с собой в повседневной жизни и читать в любом месте.

Технические возможности и характеристики дисплея

Honor Лифе С3 оснащен 3,68-дюймовым Э Инк дисплеем с плотностью пикселей 259 ППИ. Экран также поддерживает технологию мягкой подсветки, которая значительно снижает утомляемость глаз даже при длительном чтении. Управление устройством осуществляется через специальную чувствительную сенсорную поверхность.

Несмотря на компактный вид, новая электронная книга показывает хорошие результаты в плане автономности. По данным источника, производитель заявляет, что батарея обеспечивает до 30 часов непрерывного чтения, до одной недели работы после полной зарядки и до 20 дней в режиме ожидания.

Память, форматы и ценовая политика

Передача книг на устройство осуществляется через скоростную сеть Wi-Fi 6, а для загрузки файлов используется приложение Honor Magic Спаке. Гаджет поддерживает основные форматы электронных текстов, включая ЭПУБ, ПДФ, МОБИ, ДОК, ДОККс и ТКсТ. Также пользователи имеют возможность расширить внутреннюю память с помощью карты памяти ТФ объемом до 1 TB.

В настоящее время Honor Лифе С3 поступил в продажу на китайском рынке по стартовой цене 359 юаней. Информация о выходе этого портативного гаджета на мировой рынок пока не разглашается.

HonorE InkГаджетыТехнологииЭлектронные книги
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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