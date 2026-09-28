Франческо Тотти: Мы бы не выиграли чемпионат мира 2006 года

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти подчеркнул, что победа на чемпионате мира 2006 года не была бы достигнута без его участия. В интервью изданию Корриере делло Sport легендарный футболист признался, что выступление на мундиале в Германии стало важнейшим поворотным моментом в его карьере и вывело его статус далеко за пределы Рима. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Игрок, оставивший неизгладимый след в истории итальянского футбола и клуба «Рома», вспомнил, что этот турнир значительно повысил его международный авторитет. Атакующий полузащитник, известный своей преданностью римлянам, выразил уверенность, что его вклад сыграл решающую роль в завоевании страной титула чемпионов мира.

Травма и самоотдача на поле

Во время интервью Тотти в шутливой манере отметил: «Если бы я не играл, они бы не выиграли этот кубок». По его словам, чемпионат мира дал ему силы проявить себя и стать значимой фигурой за пределами Рима. Если бы он побеждал только в местных турнирах, его слава осталась бы в рамках итальянской столицы.

Однако эти утверждения футболиста не лишены оснований. В феврале 2006 года Тотти сломал левую ногу и перенес сложную операцию, после чего упорно боролся за возвращение в строй к летнему мундиалю. Несмотря на то, что его физическая форма не была полностью восстановлена, он принял участие в шести из семи матчей команды под руководством тренера Марчелло Липпи.

Эффективные показатели на турнире

Несмотря на то, что он играл лишь на 40 процентов от своей оптимальной физической формы, Франческо Тотти забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи по ходу турнира. С этим показателем он стал лучшим ассистентом соревнования и внес огромный вклад в успех команды.

Также футболист вспомнил, что пика своей карьеры он достиг в период с 2001 по 2008 год. По его мнению, уровень игры и физическое состояние в те годы были настолько высокими, что создавали серьезные проблемы даже для соперников.