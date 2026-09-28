Из-за 1,5-метровых волос игрока соперника два футболиста получили красные карточки: обладатель длинных волос в центре внимания!

В матче Лиги наций КОНКАКАФ на футбольном поле произошел необычный инцидент. Два игрока сборной Антигуа и Барбуды были наказаны красными карточками за то, что дернули за длинные волосы нападающего соперника Эйдана Сипиона.

В ходе встречи в центре внимания оказались волосы нападающего сборной Ангильи Эйдана Сипиона. Сообщается, что длина его волос в стиле дреды составляет почти 1,5 метра.

Именно дергание за эти волосы стало причиной удаления футболистов Антигуа и Барбуды с поля.

Оба игрока получили красные карточки за то, что тянули соперника за волосы.

Несмотря на курьезный эпизод в матче, сборная Ангильи не смогла переломить ход борьбы против соперника. Сборная Антигуа и Барбуды разгромила соперника со счетом 5:0. До конца игры счет не изменился.

Этот случай наверняка вызвал большой интерес среди футбольных болельщиков. Столь необычное действие, как дергание за волосы игрока команды-соперницы, привело к удалению сразу двух футболистов.