В двух районах Ташкента отключили холодную воду: названо время ее возвращения
В Юнусабадском и Алмазарском районах Ташкента из-за плановых работ временно прекращена подача холодной воды в некоторых районах. Ограничения затронут как жилые дома, так и ряд учебных и медицинских учреждений.
В Юнусабадском районе подача воды временно приостановлена по следующим адресам:
- массивы 4, 6, 11–14, 17–19;
- районы Чинабад и Янги Шахар;
- улицы Азимтепа, Фарогат и Кулолкургон, а также прилегающие к ним территории.
Ограничения водоснабжения также затронут деятельность Ташкентского архитектурно-строительного университета, школы № 271, школы «Темурбеклар мактаби», детской и нефрологической больниц, а также военного госпиталя.
В Алмазарском районе подача воды временно приостановлена в следующих махаллях:
«Ахил»;
«Моярик»;
«Нихол»;
«Юкори Бешкурган». Возобновление водоснабжения запланировано 29 сентября в 15:00 после завершения плановых работ.
Населению рекомендуется сделать необходимые запасы воды с учетом временных ограничений.
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