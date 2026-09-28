В двух районах Ташкента отключили холодную воду: названо время ее возвращения

·1·Узбекистан
В двух районах Ташкента отключили холодную воду: названо время ее возвращения

В Юнусабадском и Алмазарском районах Ташкента из-за плановых работ временно прекращена подача холодной воды в некоторых районах. Ограничения затронут как жилые дома, так и ряд учебных и медицинских учреждений.

В Юнусабадском районе подача воды временно приостановлена по следующим адресам:

- массивы 4, 6, 11–14, 17–19;

- районы Чинабад и Янги Шахар;

- улицы Азимтепа, Фарогат и Кулолкургон, а также прилегающие к ним территории.

Ограничения водоснабжения также затронут деятельность Ташкентского архитектурно-строительного университета, школы № 271, школы «Темурбеклар мактаби», детской и нефрологической больниц, а также военного госпиталя.

В Алмазарском районе подача воды временно приостановлена в следующих махаллях:

«Ахил»;

«Моярик»;

«Нихол»;

«Юкори Бешкурган». Возобновление водоснабжения запланировано 29 сентября в 15:00 после завершения плановых работ.

Населению рекомендуется сделать необходимые запасы воды с учетом временных ограничений.

ЮнусабадАлмазарТашкентский архитектурно-строительный университетограничения водоснабжения
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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