Квартира, машина и денежная премия шахматным чемпионам: искренняя шутка и признание от Президента

·57·Спорт
Квартира, машина и денежная премия шахматным чемпионам: искренняя шутка и признание от Президента

Члены национальной сборной Узбекистана, удивившие весь мир на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, принявшей Самарканд в качестве хозяина, были удостоены беспрецедентных почестей на государственном уровне. В соответствии с постановлением Президента Шавката Мирзиёева героям-гроссмейстерам в торжественной обстановке были вручены бесплатные современные квартиры, дорогие легковые автомобили и крупные денежные премии.

На торжественном мероприятии искренняя шутка главы государства, обращенная к парням: «Машина тоже нужна, но будущим невестам нужна квартира», вызвала добрые улыбки у всех родителей и чемпионов в зале. А лидер сборной, завоевавший золотую медаль в личном зачете на 1-й доске, Нодирбек Абдусатторов, выступая с трибуны, высоко оценил внимание, уделяемое национальному спорту: «Ни в одной стране мира нет такого Президента, который так любит шахматы, как наш».

«Жилье, дорогой автомобиль и улыбки холостых парней»: 5 ключевых моментов торжественного мероприятия

Самые важные официальные и душевные детали церемонии награждения героев Олимпиады:

  • Тройная щедрая награда: Постановлением Президента нашим шахматистам были вручены ключи от новых квартир, служебные автомобили и крупные денежные премии;

  • Искренняя шутка Президента: Добрые слова главы государства о том, что жилье является важнейшим фундаментом для невест, адресованные молодым несемейным чемпионам, вызвали бурные аплодисменты;

  • Историческое признание Нодирбека Абдусатторова: Наш ведущий гроссмейстер с гордостью подчеркнул, что ни в одном государстве мира со стороны государства не уделяется такого внимания шахматам;

  • Бесконечная радость родителей: Мамы и близкие чемпионов, принявшие участие в церемонии, со слезами на глазах и благодарностью праздновали победы;

  • Клятва на пути к новым вершинам: Наши спортсмены и тренерский штаб пообещали поднять флаг Узбекистана на самые высокие вершины и на предстоящих матчах за мировую корону.

Классификация государственного пакета поощрения героев Олимпиады

Виды материальных и духовных подарков, врученных чемпионам по шахматам:

Направление поощрения

Врученные призы и льготы

Социальное и психологическое значение

Подарок в виде недвижимости

Уютные и современные квартиры (жилье) в столице

Прочный фундамент для будущей семьи и невест, социальная защита

Автомобильная премия

Новые легковые автомобили самых последних модификаций

Свобода личного передвижения и символ чемпионства

Финансовые выплаты

Крупные единовременные денежные премии

Полная оценка интеллектуального труда и инвестиция в будущее

Духовное признание

Личная благодарность и поздравление главы государства

Резкое повышение интереса к интеллектуальному спорту среди молодежи

Командная поддержка

Чествование тренеров и родителей на государственном уровне

Высокое уважение к институту семьи и школе наставник-ученик

Социальная и спортивная экспертиза: Почему такие награды воспитывают интеллектуальное поколение?

Выводы спортивных аналитиков, социологов и международных шахматных экспертов:

  • «Оценка носителей интеллекта — победа нации»: В прошлое ушли взгляды о том, что на протяжении многих лет квартиры и машины выделялись только представителям единоборств и тяжелых видов спорта; столь высокий уровень материального обеспечения шахматистов, являющихся спортом ума и интеллекта, показал подрастающему поколению, что стать героем страны и жить в благополучии можно не только кулаками, но и знаниями и мышлением;

  • Жизненная правда за шуткой «Квартира для невест»: В шутливом отношении Президента к жилищному вопросу кроется огромная жизненная логика; жилье считается важнейшей гарантией для того, чтобы молодые парни 18–22 лет могли создать семью, избавиться от бытовых забот и направить все свое внимание исключительно на завоевание личного звания чемпиона мира (короны ФИДЕ);

  • Система, ставшая примером для мира: Как справедливо отметил Нодирбек Абдусатторов, ни в одной стране мира глава государства лично не встречает шахматистов и не награждает их в таком масштабе; именно благодаря такой заботе и системной политике сегодня Узбекистан превратился в лидирующую шахматную сверхдержаву планеты.

Как вы думаете, насколько награждение мастеров интеллектуального спорта квартирами, автомобилями и крупными премиями со стороны государства повысит интерес молодежи к науке и книгам? Кого из членов нашей сборной вы считаете наиболее достойным в первую очередь стать обладателем будущей мировой короны (личного чемпионства ФИДЕ)? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим радостным историческим анализом узбекского спорта со всеми соотечественниками!

Шавкат МирзиёевНодирбек Абдусатторов46-я Всемирная шахматная олимпиадасборная Узбекистана по шахматам
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мужские сборные Узбекистана по шахматам не знают равных в Самарканде: полные результаты 9-го тураМужские сборные Узбекистана по шахматам не знают равных в Самарканде: полные результаты 9-го тура25 сентября 21:51На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде Узбекистан победил на всех фронтахНа 46-й Всемирной шахматной олимпиаде Узбекистан победил на всех фронтах16 сентября 23:144-й тур Шахматной олимпиады: кто сегодняшние соперники сборных Узбекистана?4-й тур Шахматной олимпиады: кто сегодняшние соперники сборных Узбекистана?19 сентября 10:48США повержены: Абдусатторов победил Каруану, Якуббоев одолел Ниманна!США повержены: Абдусатторов победил Каруану, Якуббоев одолел Ниманна!25 сентября 20:30Битва титанов в Самарканде: противостояние Узбекистан – США и испытание Индией в 9-м туреБитва титанов в Самарканде: противостояние Узбекистан – США и испытание Индией в 9-м туре25 сентября 10:59Абсолютный триумф узбекских шахмат: у Абдусатторова золото, у Якуббоева и Синдарова — медалиАбсолютный триумф узбекских шахмат: у Абдусатторова золото, у Якуббоева и Синдарова — медалиВчера 17:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове