Члены национальной сборной Узбекистана, удивившие весь мир на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, принявшей Самарканд в качестве хозяина, были удостоены беспрецедентных почестей на государственном уровне. В соответствии с постановлением Президента Шавката Мирзиёева героям-гроссмейстерам в торжественной обстановке были вручены бесплатные современные квартиры, дорогие легковые автомобили и крупные денежные премии.

На торжественном мероприятии искренняя шутка главы государства, обращенная к парням: «Машина тоже нужна, но будущим невестам нужна квартира», вызвала добрые улыбки у всех родителей и чемпионов в зале. А лидер сборной, завоевавший золотую медаль в личном зачете на 1-й доске, Нодирбек Абдусатторов, выступая с трибуны, высоко оценил внимание, уделяемое национальному спорту: «Ни в одной стране мира нет такого Президента, который так любит шахматы, как наш».

«Жилье, дорогой автомобиль и улыбки холостых парней»: 5 ключевых моментов торжественного мероприятия

Самые важные официальные и душевные детали церемонии награждения героев Олимпиады:

Тройная щедрая награда: Постановлением Президента нашим шахматистам были вручены ключи от новых квартир, служебные автомобили и крупные денежные премии;

Искренняя шутка Президента: Добрые слова главы государства о том, что жилье является важнейшим фундаментом для невест, адресованные молодым несемейным чемпионам, вызвали бурные аплодисменты;

Историческое признание Нодирбека Абдусатторова: Наш ведущий гроссмейстер с гордостью подчеркнул, что ни в одном государстве мира со стороны государства не уделяется такого внимания шахматам;

Бесконечная радость родителей: Мамы и близкие чемпионов, принявшие участие в церемонии, со слезами на глазах и благодарностью праздновали победы;

Клятва на пути к новым вершинам: Наши спортсмены и тренерский штаб пообещали поднять флаг Узбекистана на самые высокие вершины и на предстоящих матчах за мировую корону.

Классификация государственного пакета поощрения героев Олимпиады

Виды материальных и духовных подарков, врученных чемпионам по шахматам:

Направление поощрения Врученные призы и льготы Социальное и психологическое значение Подарок в виде недвижимости Уютные и современные квартиры (жилье) в столице Прочный фундамент для будущей семьи и невест, социальная защита Автомобильная премия Новые легковые автомобили самых последних модификаций Свобода личного передвижения и символ чемпионства Финансовые выплаты Крупные единовременные денежные премии Полная оценка интеллектуального труда и инвестиция в будущее Духовное признание Личная благодарность и поздравление главы государства Резкое повышение интереса к интеллектуальному спорту среди молодежи Командная поддержка Чествование тренеров и родителей на государственном уровне Высокое уважение к институту семьи и школе наставник-ученик

Социальная и спортивная экспертиза: Почему такие награды воспитывают интеллектуальное поколение?

Выводы спортивных аналитиков, социологов и международных шахматных экспертов:

«Оценка носителей интеллекта — победа нации»: В прошлое ушли взгляды о том, что на протяжении многих лет квартиры и машины выделялись только представителям единоборств и тяжелых видов спорта; столь высокий уровень материального обеспечения шахматистов, являющихся спортом ума и интеллекта, показал подрастающему поколению, что стать героем страны и жить в благополучии можно не только кулаками, но и знаниями и мышлением;

Жизненная правда за шуткой «Квартира для невест»: В шутливом отношении Президента к жилищному вопросу кроется огромная жизненная логика; жилье считается важнейшей гарантией для того, чтобы молодые парни 18–22 лет могли создать семью, избавиться от бытовых забот и направить все свое внимание исключительно на завоевание личного звания чемпиона мира (короны ФИДЕ);

Система, ставшая примером для мира: Как справедливо отметил Нодирбек Абдусатторов, ни в одной стране мира глава государства лично не встречает шахматистов и не награждает их в таком масштабе; именно благодаря такой заботе и системной политике сегодня Узбекистан превратился в лидирующую шахматную сверхдержаву планеты.

Как вы думаете, насколько награждение мастеров интеллектуального спорта квартирами, автомобилями и крупными премиями со стороны государства повысит интерес молодежи к науке и книгам? Кого из членов нашей сборной вы считаете наиболее достойным в первую очередь стать обладателем будущей мировой короны (личного чемпионства ФИДЕ)? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим радостным историческим анализом узбекского спорта со всеми соотечественниками!