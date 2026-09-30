Подарок к празднику учителям: 208 преподавателей получили премии по 616 миллионов сумов

·4·Узбекистан
Подарок к празднику учителям: 208 преподавателей получили премии по 616 миллионов сумов

В преддверии всенародного праздника 1 октября — «Дня учителей и наставников» в истории сферы образования Узбекистана произошло беспрецедентное по своим масштабам событие материального стимулирования. Каждому из 208 преданных своему делу педагогов, побеждивших в конкурсе «Учитель года», государством была выделена единовременная крупная премия в размере ровно 616 миллионов сумов.

В распространившихся в социальных сетях видео- и фотоматериалах видно, что выплаты на банковские пластиковые карты преподавателей поступили в полном объеме — ровно 616 000 000 сумов, без каких-либо удержаний и налогов. В кадрах, снятых в здании Министерства дошкольного и школьного образования, запечатлены слезы учителей, их безграничная радость и слова благодарности за столь историческое признание. Данный размер поощрения стал практическим шагом, поднявшим авторитет учителя в обществе на новую высоту.

«208 учителей, чек на 616 миллионов и фонд в 128 миллиардов»: 5 основных пунктов

Самые важные факты о исторических премиях, врученных преподавателям:

  • По 616 миллионов сумов каждому победителю: всем 208 учителям, ставшим «Учителями года», выплачена равная сумма в размере 616 000 000 сумов;

  • Полная сумма без каких-либо удержаний: средства поступили на банковские счета педагогов в полном объеме, без удержания ни единого сума;

  • Общий призовой фонд в 128 миллиардов сумов: для награждения 208 преподавателей из бюджета было выделено в общей сложности более 128 миллиардов сумов;

  • Достойный подарок к празднику 1 октября: это беспрецедентное материальное признание было вручено учителям накануне «Дня учителей и наставников»;

  • Доказательства в виде реальных транзакций: преподаватели поделились радостью, продемонстрировав в своих мобильных банковских приложениях уведомления о зачислении 616 млн сумов.

Характеристика материального стимулирования победителей конкурса «Учитель года»

Таблица масштабов премиальных выплат, охвата победителей и финансовых параметров:

Показатели и критерии анализа

Установленные официальные цифры и показатели

Количество награжденных учителей

208 преданных своему делу педагогов (победители конкурса «Учитель года»)

Сумма, выплаченная каждому учителю

616 000 000 сумов (примерно 48–50 тысяч долларов США)

Статус удержаний и налогов

0% удержаний (средства поступили на счет полностью)

Общая выделенная финансовая сумма

Около 128 миллиардов 128 миллионов сумов

Дата и система осуществления выплаты

Конец сентября 2026 года, напрямую через банковские карты

Основное место проведения мероприятия

Министерство дошкольного и школьного образования

Социальная и педагогическая экспертиза: Почему премия в 616 миллионов сумов совершит революцию в образовании?

Выводы образовательных экспертов, социологов и общественных деятелей:

  • «Авторитет профессии учителя восстанавливается на практике»: стереотипы о том, что профессия преподавателя малооплачиваема и непрестижна, которые существовали в обществе годами, сегодня полностью разрушены; единовременное получение премии в 616 миллионов сумов (более полумиллиарда) — это одно из крупнейших индивидуальных поощрений учителей не только в масштабах республики, но и всего СНГ;

  • Мощная мотивация для молодых кадров и учителей-мужчин: столь крупные средства послужат стимулом для привлечения в школьную систему самых талантливых молодых людей, эрудированных специалистов; теперь доказано, что, будучи лучшим, стремясь к поиску и созданию инноваций, можно честным трудом заработать состояние;

  • Социальная защита педагога: эти средства позволят учителям-победителям в одночасье решить многолетние проблемы, связанные с жильем, образованием детей и здоровьем, что создаст для педагога условия направлять все свое внимание исключительно на качественное образование.

Как вы думаете, как вручение премии в размере 616 миллионов сумов каждому из 208 учителей повлияет на профессиональную активность других преподавателей и качество образования в школах? Какому преданному своему делу учителю в вашей жизни вы бы хотели вручить именно такую награду? Оставляйте свои личные поздравления и комментарии, а также поделитесь этой радостной новостью со всеми учителями и наставниками!

День учителей и наставниковУчитель года128 миллиардов сумовМинистерство образования Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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