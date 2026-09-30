Феруза Казакова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр

Член национальной сборной Узбекистана Феруза Казакова удостоилась бронзовой медали Азиатских игр Аити–Нагоя-2026. Выступавшая в весовой категории до 51 кг наша отечественная боксерша уверенно дошла до полуфинала и пополнила копилку делегации страны очередной медалью.

Одним из важнейших боев на турнире для Казаковой стал полуфинал. Узбекская спортсменка за путевку в финал боролась против действующей олимпийской чемпионки, китаянки Ю Ву.

Несмотря на то, что в бескомпромиссном бою Феруза задействовала все свои возможности, она уступила сопернице. Таким образом, она не смогла выйти в финал, но выход в полуфинал гарантировал ей бронзовую медаль.

Уверенная победа в четвертьфинале

Феруза Казакова начала турнир с четвертьфинальной стадии.

На этом этапе её ждала представительница Северной Кореи Ан Кум Бёль. Узбекская боксерша удерживала преимущество на протяжении всего поединка и единогласным решением судей победила со счетом 5:0.

Этот результат принес Казаковой путевку в полуфинал и гарантировал ей как минимум звание обладательницы бронзовой медали.

В полуфинале против олимпийской чемпионки

На пути к финалу соперница Казаковой была намного серьезнее.

В полуфинале узбекская боксерша вышла на ринг против действующей олимпийской чемпионки Ю Ву. Поединок прошел в бескомпромиссной и напряженной борьбе.

Казакова попыталась оказать достойное сопротивление сопернице, но в итоге китайская боксерша добилась победы и завоевала путевку в финал.

На этом выступление Ферузы Казаковой на Азиатских играх Аити–Нагоя-2026 завершилось в полуфинале.

Еще одна медаль в копилку Узбекистана

Хотя возможность побороться за золото была упущена, турнир не оставил Казакову без наград.

Феруза Казакова — обладательница бронзовой медали Азиатских игр Аити–Нагоя-2026.

Наша боксерша вышла в полуфинал благодаря уверенной победе в четвертьфинале и тем самым добавила еще одну награду в копилку делегации Узбекистана.

Результат Казаковой еще больше обогатил копилку медалей сборной нашей страны по боксу на Азиатских играх.

Хотя борьба за золотую медаль для нее завершилась, закончить столь крупный турнир в качестве призера Азиатских игр — это важный результат.