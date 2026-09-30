Феруза Казакова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр

·41·Спорт
Феруза Казакова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр

Член национальной сборной Узбекистана Феруза Казакова удостоилась бронзовой медали Азиатских игр Аити–Нагоя-2026. Выступавшая в весовой категории до 51 кг наша отечественная боксерша уверенно дошла до полуфинала и пополнила копилку делегации страны очередной медалью.

Одним из важнейших боев на турнире для Казаковой стал полуфинал. Узбекская спортсменка за путевку в финал боролась против действующей олимпийской чемпионки, китаянки Ю Ву.

Несмотря на то, что в бескомпромиссном бою Феруза задействовала все свои возможности, она уступила сопернице. Таким образом, она не смогла выйти в финал, но выход в полуфинал гарантировал ей бронзовую медаль.

Уверенная победа в четвертьфинале

Феруза Казакова начала турнир с четвертьфинальной стадии.

На этом этапе её ждала представительница Северной Кореи Ан Кум Бёль. Узбекская боксерша удерживала преимущество на протяжении всего поединка и единогласным решением судей победила со счетом 5:0.

Этот результат принес Казаковой путевку в полуфинал и гарантировал ей как минимум звание обладательницы бронзовой медали.

В полуфинале против олимпийской чемпионки

На пути к финалу соперница Казаковой была намного серьезнее.

В полуфинале узбекская боксерша вышла на ринг против действующей олимпийской чемпионки Ю Ву. Поединок прошел в бескомпромиссной и напряженной борьбе.

Казакова попыталась оказать достойное сопротивление сопернице, но в итоге китайская боксерша добилась победы и завоевала путевку в финал.

На этом выступление Ферузы Казаковой на Азиатских играх Аити–Нагоя-2026 завершилось в полуфинале.

Еще одна медаль в копилку Узбекистана

Хотя возможность побороться за золото была упущена, турнир не оставил Казакову без наград.

Феруза Казакова — обладательница бронзовой медали Азиатских игр Аити–Нагоя-2026.

Наша боксерша вышла в полуфинал благодаря уверенной победе в четвертьфинале и тем самым добавила еще одну награду в копилку делегации Узбекистана.

Результат Казаковой еще больше обогатил копилку медалей сборной нашей страны по боксу на Азиатских играх.

Хотя борьба за золотую медаль для нее завершилась, закончить столь крупный турнир в качестве призера Азиатских игр — это важный результат.

Феруза КазаковаАзиатские игры Аити–Нагоя-2026Ю Ву
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Четыре наших боксера выйдут на ринг за финал: известны время боевЧетыре наших боксера выйдут на ринг за финал: известны время боевВчера 17:30Феруза Казакова одержала победу и в полуфинале встретится с олимпийской чемпионкойФеруза Казакова одержала победу и в полуфинале встретится с олимпийской чемпионкой28 сентября 08:48Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»24 сентября 11:28Феруза Казакова одержала победу над немецкой соперницей на Кубке мира в КитаеФеруза Казакова одержала победу над немецкой соперницей на Кубке мира в Китае18 июня 15:16Четыре узбекских боксера вышли в полуфинал Азиатских игрЧетыре узбекских боксера вышли в полуфинал Азиатских игр28 сентября 17:14Драма четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играхДрама четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играх23 сентября 19:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове