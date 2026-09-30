Рынок телевизоров сокращается, но сегмент премиальных моделей растет

Несмотря на то, что мировой рынок телевизоров переживает общую тенденцию к снижению объемов, ожидается, что спрос на устройства в высоком ценовом сегменте и их поставки будут расти. Согласно аналитическим данным исследовательской компании Омдиа, в ближайшие годы рынок экранов премиум-класса значительно расширится, вопреки общей стагнации в отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По прогнозам экспертов, в 2027 году объем поставок телевизоров в глобальном масштабе сократится на 1% в годовом исчислении. Однако сегмент премиальных моделей стоимостью выше 1000 долларов США, напротив, продемонстрирует рост на 9,3%. Это свидетельствует о том, что производители постепенно смещают фокус на дорогостоящие технологии.

Экономическое давление на рынке и преимущество дорогих моделей

В настоящее время на мировой рынок телевизоров оказывает серьезное давление ряд негативных факторов, включая удорожание комплектующих и дефицит чипов памяти. Эта ситуация резко снижает финансовую рентабельность производителей.

В то же время, опираясь на данные иксбт.ком, можно сказать, что дорогие модели стоимостью более 1000 долларов остаются в гораздо более выгодном положении в условиях таких экономических трудностей. Высокая начальная цена позволяет компаниям легче компенсировать негативное влияние роста себестоимости за счет конечной цены для потребителя.

В результате технологические гиганты вынуждены перераспределять свои ресурсы в пользу высокомаржинального премиум-сегмента, а не производства бюджетных моделей. Особенно ярко эта тенденция проявляется в некоторых регионах.

В частности, на рынке Северной Америки ожидается рекордный рост поставок премиальных телевизоров — на 21,9%. Это показывает, что потребители данного региона готовы тратить больше средств на современные технологии и высокое качество изображения.

Перспективы технологии РГБ ЛЭД

Аналитики Омдиа особо отмечают, что в ближайшие годы позиции технологии РГБ ЛЭД в сегменте дорогих телевизоров значительно усилятся. Возникает серьезная конкуренция с ОЛЭД-экранами, доминирующими на рынке в настоящее время.

Согласно прогнозам, доля РГБ ЛЭД среди моделей высокого класса будет последовательно расти и к 2028 году приблизится к показателям OLED. Ожидается, что к 2030 году эта передовая технология займет около 49% рынка самых дорогих телевизоров.