Ситора Турдибекова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр

Член национальной сборной Узбекистана Ситора Турдибекова удостоилась бронзовой медали на Азиатских играх Айти–Нагоя-2026. Наша соотечественница, выступавшая в весовой категории до 60 кг, вышла на ринг против действующей олимпийской чемпионки Линь Ю Тин за выход в финал.

Полуфинальный поединок стал для Турдибековой одним из самых серьезных испытаний на турнире. Узбекская спортсменка приложила все усилия в бою против опытной соперницы, но в итоге судьи отдали победу Линь Ю Тин.

Таким образом, Ситора Турдибекова не смогла завоевать путевку в финал. Однако выход в полуфинал гарантировал ей бронзовую медаль Азиатских игр.

Сильная соперница в полуфинале

В центре полуфинального боя в весовой категории до 60 кг оказались две спортсменки — представительницы Узбекистана и Китайского Тайбэя.

Ситора Турдибекова провела поединок на ринге против действующей олимпийской чемпионки Линь Ю Тин.

Узбекская спортсменка постаралась оказать достойное сопротивление сопернице по ходу боя. Тем не менее, Линь Ю Тин за счет своего опыта и действий на ринге сохранила преимущество на своей стороне.

В итоге судьи единогласно зафиксировали победу Линь Ю Тин со счетом 5:0.

Бронза для Турдибековой

Поражение в полуфинале остановило участие Ситоры Турдибековой в турнире. Но в боксе спортсмен, дошедший до полуфинала, награждается бронзовой медалью.

По этой причине Турдибекова завершила Азиатские игры Айти–Нагоя-2026 в качестве призера.

Ситора Турдибекова — обладательница бронзовой медали Азиатских игр.

А ее полуфинальная соперница сохранила возможность побороться за золотую медаль в финале.

Еще одна медаль для сборной Узбекистана по боксу

Бронзовая медаль Ситоры Турдибековой стала очередной наградой для делегации Узбекистана.

Самое главное, что узбекская боксерша дошла до полуфинала среди сильнейших участников соревнований и пополнила копилку делегации нашей страны еще одной медалью.

Хотя мечта о финале не сбылась, участие Турдибековой в Азиатских играх завершилось бронзовой медалью.

Это останется в истории как результат ее упорного труда на крупных соревнованиях и бойцовского характера на ринге.