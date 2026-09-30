Матч Узбекистан — Сирия: Исторический реванш длиной в 28 лет против неудобного соперника

1 октября в рамках дней ФИФА национальная сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против сборной Сирии на центральном стадионе «Пахтакор» в столице. Если заглянуть в историю очных противостояний двух сборных перед началом этой встречи, которая начнется в 19:00, становится очевидно, что соперник является одной из самых неудобных и жестко сопротивляющихся команд для нашей сборной в Азии.

На сегодняшний день команды встречались на зеленом поле 7 раз, и преимущество по победам пока на стороне сирийцев: соперник праздновал успех 3 раза, на счету Узбекистана 2 победы, еще 2 матча завершились вничью. Интересно, что разница мячей находится в абсолютном равновесии и составляет 5:5. Последняя официальная встреча команд состоялась в начале 2024 года на групповом этапе Кубка Азии, принимающей стороной которого был Катар, и тогда счет не был открыт (0:0).

«7 матчей, разница мячей 5:5 и ташкентское дерби»: 5 главных фактов перед матчем

Самые важные факты об историческом противостоянии сборных Узбекистана и Сирии:

Преимущество на стороне соперника: в 3 из 7 очных матчей побеждала Сирия, в 2 — Узбекистан, 2 игры завершились вничью;

Абсолютное равенство по разнице мячей: обе сборные сумели забить друг другу ровно по 5 голов в очных встречах (5:5);

Первое очное противостояние в истории (1996 год): команды впервые встретились 28 лет назад, и тогда Сирия одержала победу со счетом 2:1;

Бескомпромиссная борьба в Катаре (2024 год): последний матч состоялся на Кубке Азии 2024 года и завершился боевой ничьей со счетом 0:0;

Вечерний старт в Ташкенте: очередной товарищеский матч пройдет 1 октября в 19:00 на стадионе «Пахтакор».

Классификация истории очных матчей национальных сборных Узбекистана и Сирии

Таблица результатов всех 7 матчей между командами и статуса турниров:

Дата / Год Турнир или статус матча Счет матча Результат и итог игры 1996 год Международный официальный / товарищеский матч 1 : 2 Победа Сирии (первая встреча в истории) 2016 год Отборочный этап ЧМ 1 : 0 Важная победа Узбекистана 2017 год Отборочный этап ЧМ 0 : 1 Сирия добилась ответной победы 2018 год Международный товарищеский матч 1 : 1 Стороны разошлись миром (ничья) 2019 год Международный товарищеский матч 2 : 0 Самая крупная победа Узбекистана 2020 год Международный товарищеский матч 0 : 1 Сирия победила с минимальным счетом 2024 год Групповой этап Кубка Азии 0 : 0 Сухая оборонительная ничья Всего 7 игр Очный исторический баланс Голы: 5 — 5 Узбекистан: 2 победы, Сирия: 3 победы, 2 ничьи

Тактическая и аналитическая экспертиза: Почему Сирия всегда неудобный соперник для нашей сборной?

Выводы футбольных специалистов, тактических аналитиков и спортивных комментаторов:

«Модель закрытого и оборонительного футбола»: Сборная Сирии традиционно демонстрирует футбол, основанный на низком блоке, дисциплинированной обороне и жестких физических единоборствах; тот факт, что в 6 из 7 матчей разница не превышала одного гола (за исключением счета 2:0 в 2019 году), показывает, что взлом обороны соперника всегда был тяжелым испытанием для нападающих нашей сборной;

«Психологический барьер и взаимное равновесие»: Разница мячей 5:5 означает, что за каждый клочок поля между командами идет жесткая борьба; даже на Кубке Азии 2024 года, несмотря на статус явного фаворита нашей национальной команды, взломать оборону сирийцев не удалось; поэтому предстоящий матч в Ташкенте — не просто товарищеская игра, а важная психологическая возможность выровнять статистическое преимущество;

Репетиция перед официальным отбором для Сречко Катанеца: Для тренерского штаба игра против такого физически мощного и глубоко обороняющегося соперника, как Сирия, послужит идеальной площадкой для проверки линии атаки и тестирования новых комбинаций перед потенциальными матчами с подобными оппонентами в отборе на чемпионат мира.

Как вы думаете, сможет ли наша сборная 1 октября взломать оборону Сирии и сравнять количество побед в исторической статистике? Какой счет вы прогнозируете в этом матче? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом очередного важного матча узбекского футбола со всеми болельщиками!