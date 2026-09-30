Матч Узбекистан — Сирия: Исторический реванш длиной в 28 лет против неудобного соперника

·77·Спорт
Матч Узбекистан — Сирия: Исторический реванш длиной в 28 лет против неудобного соперника

1 октября в рамках дней ФИФА национальная сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против сборной Сирии на центральном стадионе «Пахтакор» в столице. Если заглянуть в историю очных противостояний двух сборных перед началом этой встречи, которая начнется в 19:00, становится очевидно, что соперник является одной из самых неудобных и жестко сопротивляющихся команд для нашей сборной в Азии.

На сегодняшний день команды встречались на зеленом поле 7 раз, и преимущество по победам пока на стороне сирийцев: соперник праздновал успех 3 раза, на счету Узбекистана 2 победы, еще 2 матча завершились вничью. Интересно, что разница мячей находится в абсолютном равновесии и составляет 5:5. Последняя официальная встреча команд состоялась в начале 2024 года на групповом этапе Кубка Азии, принимающей стороной которого был Катар, и тогда счет не был открыт (0:0).

«7 матчей, разница мячей 5:5 и ташкентское дерби»: 5 главных фактов перед матчем

Самые важные факты об историческом противостоянии сборных Узбекистана и Сирии:

  • Преимущество на стороне соперника: в 3 из 7 очных матчей побеждала Сирия, в 2 — Узбекистан, 2 игры завершились вничью;

  • Абсолютное равенство по разнице мячей: обе сборные сумели забить друг другу ровно по 5 голов в очных встречах (5:5);

  • Первое очное противостояние в истории (1996 год): команды впервые встретились 28 лет назад, и тогда Сирия одержала победу со счетом 2:1;

  • Бескомпромиссная борьба в Катаре (2024 год): последний матч состоялся на Кубке Азии 2024 года и завершился боевой ничьей со счетом 0:0;

  • Вечерний старт в Ташкенте: очередной товарищеский матч пройдет 1 октября в 19:00 на стадионе «Пахтакор».

Классификация истории очных матчей национальных сборных Узбекистана и Сирии

Таблица результатов всех 7 матчей между командами и статуса турниров:

Дата / Год

Турнир или статус матча

Счет матча

Результат и итог игры

1996 год

Международный официальный / товарищеский матч

1 : 2

Победа Сирии (первая встреча в истории)

2016 год

Отборочный этап ЧМ

1 : 0

Важная победа Узбекистана

2017 год

Отборочный этап ЧМ

0 : 1

Сирия добилась ответной победы

2018 год

Международный товарищеский матч

1 : 1

Стороны разошлись миром (ничья)

2019 год

Международный товарищеский матч

2 : 0

Самая крупная победа Узбекистана

2020 год

Международный товарищеский матч

0 : 1

Сирия победила с минимальным счетом

2024 год

Групповой этап Кубка Азии

0 : 0

Сухая оборонительная ничья

Всего 7 игр

Очный исторический баланс

Голы: 5 — 5

Узбекистан: 2 победы, Сирия: 3 победы, 2 ничьи

Тактическая и аналитическая экспертиза: Почему Сирия всегда неудобный соперник для нашей сборной?

Выводы футбольных специалистов, тактических аналитиков и спортивных комментаторов:

  • «Модель закрытого и оборонительного футбола»: Сборная Сирии традиционно демонстрирует футбол, основанный на низком блоке, дисциплинированной обороне и жестких физических единоборствах; тот факт, что в 6 из 7 матчей разница не превышала одного гола (за исключением счета 2:0 в 2019 году), показывает, что взлом обороны соперника всегда был тяжелым испытанием для нападающих нашей сборной;

  • «Психологический барьер и взаимное равновесие»: Разница мячей 5:5 означает, что за каждый клочок поля между командами идет жесткая борьба; даже на Кубке Азии 2024 года, несмотря на статус явного фаворита нашей национальной команды, взломать оборону сирийцев не удалось; поэтому предстоящий матч в Ташкенте — не просто товарищеская игра, а важная психологическая возможность выровнять статистическое преимущество;

  • Репетиция перед официальным отбором для Сречко Катанеца: Для тренерского штаба игра против такого физически мощного и глубоко обороняющегося соперника, как Сирия, послужит идеальной площадкой для проверки линии атаки и тестирования новых комбинаций перед потенциальными матчами с подобными оппонентами в отборе на чемпионат мира.

Как вы думаете, сможет ли наша сборная 1 октября взломать оборону Сирии и сравнять количество побед в исторической статистике? Какой счет вы прогнозируете в этом матче? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом очередного важного матча узбекского футбола со всеми болельщиками!

Сборная Узбекистана по футболуСборная Сирии по футболуСтадион Пахтакор1 октября 2024
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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