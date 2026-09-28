Золотая медаль казахстанской спортсменки на Азиатских играх аннулирована из-за обуви

Золотая медаль казахстанской легкоатлетки Ясмины Тоханбаевой на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026 была аннулирована из-за протеста, связанного с обувью. Спортсменка первой пересекла финишную прямую в спортивной ходьбе на дистанции 42,195 километра.

27 сентября Тоханбаева завершила соревнование за 3 часа 22 минуты 20 секунд и завоевала золотую медаль. Она опередила представительниц Китая Дансенсюзюнь и Ма Ли.

Однако после окончания гонки был подан протест против результата казахстанской спортсменки. По данным Национального олимпийского комитета Казахстана, претензия касалась соответствия использованной Тоханбаевой обуви списку моделей, утвержденных Ворлд Атлетикс. Из-за этого ее результат изначально не был внесен в официальную таблицу медалей.

После дальнейшей проверки результат Тоханбаевой был аннулирован. В результате занявшая ранее второе место представительница Китая Дансенсюзюнь стала обладательницей золотой медали, Ма Ли получила серебро, а японка Юкико Умено — бронзовую медаль.

Спортсменка также сообщила о принятом решении на своей странице в социальных сетях. Она написала, что очень хотела привезти золотую медаль в страну, однако ее результат был аннулирован. Тоханбаева также выразила благодарность своей команде и болельщикам, которые ее поддержали.

По сообщению Reuters, Тоханбаева подала апелляцию на решение. В связи с этим продолжается наблюдение за дальнейшим процессом по результату спортсменки на данном соревновании.