На транспортном рынке Китая происходят кардинальные изменения: массовая электрификация такси и каршеринга привела к резкому снижению стоимости пассажирских перевозок. На фоне роста мировых цен на нефть пользоваться современными электротакси стало выгоднее, чем содержать личный автомобиль с бензиновым двигателем. Эта ситуация меняет не только экономический, но и экологический ландшафт. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Китайские пользователи в социальных сетях делятся своим опытом, отмечая, что вызывать такси через мобильные приложения выгоднее, чем обслуживать личный автомобиль и заправлять его топливом. Только в мае жители Китая воспользовались услугами такси и каршеринга 3,05 миллиарда раз. В период с марта по май количество таких поездок увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономические факторы и усиление конкуренции

По мнению экспертов, на снижение стоимости проезда повлияло несколько факторов. Во-первых, на фоне замедления экономического роста увеличилось количество водителей на рынке труда. Во-вторых, доступные и экономичные электромобили значительно сократили эксплуатационные расходы. В результате между перевозчиками возникла жесткая конкуренция, что привело к снижению цен для потребителей.

В настоящее время почти половина из 1,3 миллиона такси в Китае работает на электротяге. В крупных мегаполисах этот показатель приближается к 100%. Крупнейший агрегатор страны, сервис Диди, за год добавил в свой парк 2 миллиона гибридов и электромобилей. Сейчас 75% из 8 миллионов транспортных средств на этой платформе являются экологически чистыми.

Потребление топлива и перспективы на будущее

Популяризация электромобилей не могла не отразиться на энергетическом балансе Китая. По итогам мая потребление бензина в стране снизилось на 10%, а дизельного топлива — на 14%. Примечательно, что этот показатель был зафиксирован несмотря на рост объемов грузоперевозок и высокую активность в праздничные дни.

Согласно прогнозам организации Гринпеаке, к 2035 году 90% такси и каршеринга в Китае будут приходиться на электромобили. Люди продолжают отказываться от личных машин с двигателями внутреннего сгорания в пользу общественного транспорта и дешевых электротакси. Этот опыт может стать одним из ключевых трендов в ближайшем будущем и для таких стран, как Узбекистан, где рынок электромобилей стремительно развивается.