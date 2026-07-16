В Китае такси стало дешевле личного автомобиля: причина — электромобили

·25·Авто
В Китае такси стало дешевле личного автомобиля: причина — электромобили

На транспортном рынке Китая происходят кардинальные изменения: массовая электрификация такси и каршеринга привела к резкому снижению стоимости пассажирских перевозок. На фоне роста мировых цен на нефть пользоваться современными электротакси стало выгоднее, чем содержать личный автомобиль с бензиновым двигателем. Эта ситуация меняет не только экономический, но и экологический ландшафт. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Китайские пользователи в социальных сетях делятся своим опытом, отмечая, что вызывать такси через мобильные приложения выгоднее, чем обслуживать личный автомобиль и заправлять его топливом. Только в мае жители Китая воспользовались услугами такси и каршеринга 3,05 миллиарда раз. В период с марта по май количество таких поездок увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономические факторы и усиление конкуренции

По мнению экспертов, на снижение стоимости проезда повлияло несколько факторов. Во-первых, на фоне замедления экономического роста увеличилось количество водителей на рынке труда. Во-вторых, доступные и экономичные электромобили значительно сократили эксплуатационные расходы. В результате между перевозчиками возникла жесткая конкуренция, что привело к снижению цен для потребителей.

В настоящее время почти половина из 1,3 миллиона такси в Китае работает на электротяге. В крупных мегаполисах этот показатель приближается к 100%. Крупнейший агрегатор страны, сервис Диди, за год добавил в свой парк 2 миллиона гибридов и электромобилей. Сейчас 75% из 8 миллионов транспортных средств на этой платформе являются экологически чистыми.

Потребление топлива и перспективы на будущее

Популяризация электромобилей не могла не отразиться на энергетическом балансе Китая. По итогам мая потребление бензина в стране снизилось на 10%, а дизельного топлива — на 14%. Примечательно, что этот показатель был зафиксирован несмотря на рост объемов грузоперевозок и высокую активность в праздничные дни.

Согласно прогнозам организации Гринпеаке, к 2035 году 90% такси и каршеринга в Китае будут приходиться на электромобили. Люди продолжают отказываться от личных машин с двигателями внутреннего сгорания в пользу общественного транспорта и дешевых электротакси. Этот опыт может стать одним из ключевых трендов в ближайшем будущем и для таких стран, как Узбекистан, где рынок электромобилей стремительно развивается.

КитайЭлектромобилиТаксиЭкономикаЭнергетика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ford представил новый двигатель В8 для гонок Ле Манс 2027 годаFord представил новый двигатель В8 для гонок Ле Манс 2027 годаСегодня, 21:27Bentley создала уникальный «голос» для своего первого электромобиля ТоркалBentley создала уникальный «голос» для своего первого электромобиля ТоркалСегодня, 19:25Легендарный Дженсен Интеркептор возвращается: новая модель ГТКс готовится к гоночным трекамЛегендарный Дженсен Интеркептор возвращается: новая модель ГТКс готовится к гоночным трекамСегодня, 13:24Налоговые льготы для гибридных автомобилей: почему выгодно использовать корпоративный транспортНалоговые льготы для гибридных автомобилей: почему выгодно использовать корпоративный транспортСегодня, 12:21Новая налоговая реформа в Великобритании может негативно повлиять на рынок электромобилейНовая налоговая реформа в Великобритании может негативно повлиять на рынок электромобилейСегодня, 11:27Range Rover Sport Электрик: мощность, способная впечатлить даже без двигателя В8Range Rover Sport Электрик: мощность, способная впечатлить даже без двигателя В8Сегодня, 04:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире