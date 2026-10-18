Сколько стоит провести ночь на Луне? Цена превышает 10 миллионов долларов

·67·Мир
Сколько стоит провести ночь на Луне? Цена превышает 10 миллионов долларов

Стартап из Калифорнии начал принимать первоначальные взносы в размере до 1 миллиона долларов от туристов, желающих первыми остановиться в отеле, планируемом к постройке на Луне. Если проект будет реализован, люди впервые в истории смогут отдохнуть в гостинице на лунной поверхности.

Стартап ГРУ Спаке, основанный 21-летним Скайлером Чаном, планирует открыть первый лунный отель в мире к 2032 году. Компания уже принимает предварительные заказы и предоплату от клиентов, интересующихся космосом и готовых потратить крупные суммы.

Окончательная стоимость номеров в отеле пока неизвестна. Однако, по словам Чана, стоимость каждого номера может превысить 10 миллионов долларов. При этом клиентам не обязательно выплачивать эту сумму единовременно. В зависимости от выбранных услуг и условий компания принимает предоплату от 250 тысяч до 1 миллиона долларов.

Компании, планирующие строительство отеля на Луне, существовали и раньше. Однако особенность проекта ГРУ Спаке заключается в методе реализации строительства. Вместо транспортировки строительных материалов и тяжелой техники с Земли на Луну, компания планирует использовать робототизированные системы. Эти роботы должны изготавливать прочные блоки из лунного грунта и, соединяя их, возводить сооружения, устойчивые к суровым и сложным условиям Луны.

Строительные работы по проекту намечено начать в 2029 году. Однако этот процесс зависит от получения разрешений от соответствующих ведомств.

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«Мы живем в важный исторический период, когда в течение нашей жизни люди могут получить возможность жить и за пределами Земли. Если мы достигнем нашей цели, миллиарды людей смогут родиться на Луне и Марсе и прочувствовать всю красоту тамошней жизни», — заявил основатель ГРУ Спаке в своем заявлении.

Цель компании по возведению первого постоянного сооружения за пределами Земли поначалу может показаться фантастическим планом. Тем не менее Скайлер Чан отличается от основателей обычных стартапов. Он с детства проявлял большой интерес к космосу и посвятил этому мечте всю свою жизнь.

Уже в подростковом возрасте Чан начал подготовку, чтобы стать пилотом Военно-воздушных сил. Он также участвовал в создании эксперимента по 3Д-печати, который был разработан при поддержке NASA и отправлен в космос. Позже, еще до окончания Калифорнийского университета в Беркли, он продолжал работать над собственными научно-техническими проектами.

А в прошлом году Чан был принят в известную программу поддержки стартапов Й Комбинатор. Он стал одним из самых молодых независимых основателей, работающих в космической сфере за всю историю этого акселератора.

Если планы ГРУ Спаке осуществятся, идея строительства отеля на Луне может превратиться из фантастики в реальный проект. Однако то, когда он заработает, какова будет окончательная стоимость номеров и возможности доставки туристов на Луну, все еще зависит от решения множества технических и организационных вопросов.

GRU SpaceСкайлер ЧанЛунный отельY Combinator
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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