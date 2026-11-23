В ноябре 2026 года в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и прилегающих к нему районах наблюдался сильный ветер. На некоторых метеостанциях скорость ветра достигала 148,7 км/ч (почти 150 км/ч).

Разница в скорости ветра в городе и горных районах

Согласно данным, порывы ветра в зависимости от местности фиксировались с разной силой:

В городских районах: порывы ветра в основном составляли около 90–108 км/ч .

В горных районах и точках вблизи района Тяньшань: скорость достигала 148,7 км/ч.

Ситуация на кадрах и предупреждения

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как сильный ветер сбивает с ног пешеходов и студентов, передвигающихся по улицам и вблизи учебных заведений в дневное и вечернее время. На некоторых видео заметно, как люди сгибаются под напором ветра, падают на землю, пытаются удержаться друг за друга или прижимаются к стенам и ограждениям.

Местные метеорологические службы объявили предупреждения в связи с сильным ветром, рекомендовав населению соблюдать осторожность на открытой местности и следовать мерам безопасности.

Показатель / Информация Детали Район и время Урумчи и прилегающие районы (Синьцзян), ноябрь 2026 г. Порывы ветра в городской черте В основном 90–108 км/ч Максимально зафиксированная скорость До 148,7 км/ч (в горных районах и точках вблизи района Тяньшань) Наблюдаемые последствия Падения пешеходов и студентов, случаи, когда люди держались за столбы/ограждения Официальная рекомендация Метеорологические предупреждения о необходимости соблюдения осторожности на открытых пространствах

Как вы считаете, какие правила являются наиболее важными для обеспечения безопасности в городе и на открытой местности при сильном урагане и штормовом ветре? Оставляйте свои мнения в комментариях!