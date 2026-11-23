Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев впервые подробно прокомментировал свое поражение в поединке против Киоджи Хоригучи. Он не скрывал своего разочарования тем, что остановился в шаге от титульного боя, при этом жестко ответив тем, кто пытается пропиариться на его проигрыше. «Остановился в шаге от титула» Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев признался, что тяжело воспринял поражение в бою с Киоджи Хоригучи. Спортсмен подчеркнул, что для любого бойца серьезным ударом является проигрыш после месяцев тренировок, вложенного труда и приближения к титульному поединку. Алмабаев выразил благодарность всем болельщикам, которые поддерживали его, следили за боем и переживали за его победу. Из его слов следует, что одно из самых тяжелых чувств после поражения — это невозможность достичь поставленной цели после стольких усилий. «Я провел столько боев, месяцами тренировался без отдыха, проливал пот — и теперь остановился в шаге от титула. Это тяжелый удар для любого спортсмена. В жизни мне ничего не дается легко, и эта цель не стала исключением», — сказал боец.

Он отметил, что не собирается оправдываться после поражения, а напротив, должен проанализировать свои ошибки и работать над ними. Ответ тем, кто хочет пропиариться на поражении Еще один момент, который привлек внимание Алмабаева, — это попытки некоторых людей использовать его поражение в своих интересах. По мнению бойца, превращать чужое поражение в возможность для самопиара — неправильно. Он предложил критикам вместо пустых разговоров выйти в октагон и доказать свою силу на деле. «Если вы такие сильные, приходите сюда, поднимитесь в Топ-5, Топ-10 или Топ-20 и покажите себя. Зарабатывать славу за счет чужого поражения — очень стыдно», — заявил Алмабаев. Таким образом, казахстанский боец не только ответил на критику после проигрыша, но и напомнил, что настоящая конкуренция в спорте измеряется не словами, а результатами и трудом. Почему Алмабаев считал себя победителем? Одним из самых примечательных моментов в заявлении бойца стало его отношение к результату поединка против Хоригучи. По словам Алмабаева, во время боя он считал, что побеждает. После каждого раунда тренеры в его углу также говорили ему, что он ведет в счете. «Я думал, что победил. После каждого раунда мне говорили в углу: “Ты выигрываешь”. Когда объявили, что победа досталась Хоригучи, вы сами видели, что он тоже был удивлен», — сказал казахстанский спортсмен.