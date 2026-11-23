«Я думал, что победа будет за мной»: Асу Алмабаев высказался о своем поражении
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев впервые подробно прокомментировал свое поражение в поединке против Киоджи Хоригучи. Он не скрывал своего разочарования тем, что остановился в шаге от титульного боя, при этом жестко ответив тем, кто пытается пропиариться на его проигрыше.
«Остановился в шаге от титула»
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев признался, что тяжело воспринял поражение в бою с Киоджи Хоригучи. Спортсмен подчеркнул, что для любого бойца серьезным ударом является проигрыш после месяцев тренировок, вложенного труда и приближения к титульному поединку.
Алмабаев выразил благодарность всем болельщикам, которые поддерживали его, следили за боем и переживали за его победу. Из его слов следует, что одно из самых тяжелых чувств после поражения — это невозможность достичь поставленной цели после стольких усилий.
«Я провел столько боев, месяцами тренировался без отдыха, проливал пот — и теперь остановился в шаге от титула. Это тяжелый удар для любого спортсмена. В жизни мне ничего не дается легко, и эта цель не стала исключением», — сказал боец.
Он отметил, что не собирается оправдываться после поражения, а напротив, должен проанализировать свои ошибки и работать над ними.
Ответ тем, кто хочет пропиариться на поражении
Еще один момент, который привлек внимание Алмабаева, — это попытки некоторых людей использовать его поражение в своих интересах.
По мнению бойца, превращать чужое поражение в возможность для самопиара — неправильно. Он предложил критикам вместо пустых разговоров выйти в октагон и доказать свою силу на деле.
«Если вы такие сильные, приходите сюда, поднимитесь в Топ-5, Топ-10 или Топ-20 и покажите себя. Зарабатывать славу за счет чужого поражения — очень стыдно», — заявил Алмабаев.
Таким образом, казахстанский боец не только ответил на критику после проигрыша, но и напомнил, что настоящая конкуренция в спорте измеряется не словами, а результатами и трудом.
Почему Алмабаев считал себя победителем?
Одним из самых примечательных моментов в заявлении бойца стало его отношение к результату поединка против Хоригучи.
По словам Алмабаева, во время боя он считал, что побеждает. После каждого раунда тренеры в его углу также говорили ему, что он ведет в счете.
«Я думал, что победил. После каждого раунда мне говорили в углу: “Ты выигрываешь”. Когда объявили, что победа досталась Хоригучи, вы сами видели, что он тоже был удивлен», — сказал казахстанский спортсмен.
Тем не менее, Алмабаев еще раз подчеркнул, что не намерен оправдываться. По его мнению, ни похвала во время побед, ни тяжелые слова после поражений не должны отвлекать спортсмена от главной цели.
«Сегодня поражение, завтра — победа»
В завершение своего заявления Алмабаев призвал болельщиков и соотечественников к единству. Он подчеркнул, что в спорте бывают как поражения, так и победы. Главное — поддерживать друг друга в трудные моменты и не прекращать стремиться вперед.
«Давайте в любых обстоятельствах оставаться едиными и сплоченными. Давайте поддерживать друг друга. Таков путь мужчины, путь бойца: сегодня поражение, завтра — победа. Такое бывает», — сказал он.
Слова Алмабаева показывают, что он тяжело принял поражение, но не считает этот результат финальной точкой в своей карьере. Одно поражение на пути к титульному бою не означает, что его цели изменились. Теперь ответ, которого ждут болельщики, боец даст в своем следующем выступлении — своим результатом в октагоне.
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