Юношеская сборная Узбекистана во 2-м туре чемпионата мира встретилась с командой Ямайки и одержала крупную победу со счетом 6:2 в матче, где было забито 8 голов.

В составе команды под руководством Сергея Чигодаева Сухроб Садиржонов оформил хет-трик, став одним из главных героев встречи. По окончании матча руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, известный специалист Арсен Венгер лично поздравил автора хет-трика и пожелал нашей команде удачи в следующих играх.

Моменты на видео и подробности матча

На видео запечатлен Сухроб Садиржонов, выступающий в синей форме сборной Узбекистана под 11-м номером, который в приподнятом настроении стоит рядом с Арсеном Венгером с мячом и наградой в руках. Также на кадрах видно, как специалист после игры пожимает футболисту руку, беседует с ним и фотографируется.