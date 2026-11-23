Арсен Венгер поздравил Сухроба Садиржонова, оформившего хет-трик в матче против Ямайки
Юношеская сборная Узбекистана во 2-м туре чемпионата мира встретилась с командой Ямайки и одержала крупную победу со счетом 6:2 в матче, где было забито 8 голов.
В составе команды под руководством Сергея Чигодаева Сухроб Садиржонов оформил хет-трик, став одним из главных героев встречи. По окончании матча руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, известный специалист Арсен Венгер лично поздравил автора хет-трика и пожелал нашей команде удачи в следующих играх.
Моменты на видео и подробности матча
На видео запечатлен Сухроб Садиржонов, выступающий в синей форме сборной Узбекистана под 11-м номером, который в приподнятом настроении стоит рядом с Арсеном Венгером с мячом и наградой в руках. Также на кадрах видно, как специалист после игры пожимает футболисту руку, беседует с ним и фотографируется.
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Подробности
Матч и результат
Узбекистан — Ямайка 6:2 (Чемпионат мира, 2-й тур)
Автор хет-трика
Сухроб Садиржонов (номер 11)
Главный тренер
Сергей Чигодаев
Поздравивший специалист
Арсен Венгер (руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола)
Международное внимание к нашим юношам и дальнейшие шаги
Поздравления и пожелания удачи от известного представителя мирового футбола после крупной победы на чемпионате мира и хет-трика стали дополнительной психологической поддержкой для наших молодых игроков. Теперь перед командой стоят задачи успешно пройти следующие испытания на турнире и закрепить достигнутые результаты.
Как вы считаете, как поздравление и внимание Арсена Венгера повлияют на Сухроба Садиржонова и нашу юношескую сборную в следующих матчах чемпионата мира? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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