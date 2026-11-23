Тот факт, что некоторые гроссмейстеры на турнире Тотал Чесс, включая Магнуса Карлсена, пропустили ряд партий, вызвал широкие обсуждения. Звезда узбекских шахмат Нодирбек Абдусатторов открыто выразил свою позицию по этому поводу. По его мнению, спортивная этика должна стоять выше любых интересов, связанных с результатами и рейтингом.

«Я никогда не пропускаю свои партии»

Абдусатторова спросили о том, что некоторые шахматисты не явились на партии в рамках турнира Тотал Чесс. В своем ответе он подчеркнул, что остается верен своим личным принципам.

«Я всегда придерживался спортивной этики, поэтому никогда не пропускал свои партии», — заявил узбекский гроссмейстер.

Он подчеркнул, что независимо от того, каким будет результат, каждый шахматист обязан принять участие в назначенной партии. Абдусатторов рассматривает это не просто как правило соревнований, а как вопрос ответственности спортсмена и уважения к сопернику.