Нодирбек Абдусатторов высказал важное мнение о спортивной этике в шахматах
Тот факт, что некоторые гроссмейстеры на турнире Тотал Чесс, включая Магнуса Карлсена, пропустили ряд партий, вызвал широкие обсуждения. Звезда узбекских шахмат Нодирбек Абдусатторов открыто выразил свою позицию по этому поводу. По его мнению, спортивная этика должна стоять выше любых интересов, связанных с результатами и рейтингом.
«Я никогда не пропускаю свои партии»
Абдусатторова спросили о том, что некоторые шахматисты не явились на партии в рамках турнира Тотал Чесс. В своем ответе он подчеркнул, что остается верен своим личным принципам.
«Я всегда придерживался спортивной этики, поэтому никогда не пропускал свои партии», — заявил узбекский гроссмейстер.
Он подчеркнул, что независимо от того, каким будет результат, каждый шахматист обязан принять участие в назначенной партии. Абдусатторов рассматривает это не просто как правило соревнований, а как вопрос ответственности спортсмена и уважения к сопернику.
Косвенный намек на Карлсена и других шахматистов
Нодирбек связал случаи пропуска партий некоторыми шахматистами с их отношением к рейтингу.
«Я считаю, что независимо от результата, нужно приходить и играть. Но я видел, что некоторые шахматисты уделяют больше внимания рейтингу», — сказал он.
Это мнение может еще больше разжечь споры о подходе участников к турниру Тотал Чесс. Особенно примечательно, что среди тех, кто пропускал партии, был и один из самых известных и сильных представителей мировых шахмат Магнус Карлсен.
Однако Абдусатторов не стал называть имен конкретных шахматистов и никого не критиковал напрямую. Он ограничился лишь изложением своего взгляда, основанного на спортивной этике.
«В следующем туре нужно улучшить некоторые аспекты»
Узбекский гроссмейстер оценил соревнование как тестовый турнир. По его мнению, опыт подобных состязаний должен помочь в совершенствовании организационных и других аспектов на следующих этапах.
«Это был тестовый турнир. Поэтому в следующем туре нужно улучшить некоторые аспекты», — добавил Абдусатторов.
Главный аспект позиции Нодирбека заключается в том, что в шахматах он считает важными не только рейтинг и результат, но и уважение к сопернику, ответственность и спортивную этику.
Согласны ли вы с мнением Нодирбека Абдусатторова?
С одной стороны, для профессиональных шахматистов важны рейтинг и стратегия соревнований. С другой стороны, неявка на партию поднимает вопрос об отношении к сопернику, организаторам и зрителям.
Абдусатторов же четко выражает свой выбор в этом вопросе: независимо от того, каким будет результат, нужно приходить и бороться за доской.
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