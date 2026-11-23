В Таджикистане досрочно решилась судьба чемпионского титула. Клуб «Истиклол» из Душанбе под руководством Виталия Левченко в гостях разгромил «Баркчи» со счетом 5:1 и завоевал звание чемпиона страны. Эта победа стала для команды историческим 15-м чемпионством и 13-м триумфом подряд.

«Истиклол» не оставил шансов сопернику

В 21-м туре Высшей лиги Таджикистана «Истиклол» на выезде встретился с «Баркчи». Душанбинская команда продемонстрировала явное преимущество, забив в ворота соперника пять мячей и пропустив лишь один — 5:1.

Благодаря этой победе подопечные Виталия Левченко досрочно оформили чемпионство. Теперь, независимо от результатов оставшихся туров, имя сильнейшего клуба Таджикистана уже известно.

15-е чемпионство и 13 лет непрерывного доминирования

Для «Истиклола» это не просто очередной титул. Душанбинский клуб в 15-й раз в своей истории доказал, что ему нет равных в чемпионате страны.

Примечательно, что команда удерживает кубок чемпиона Таджикистана уже 13 лет подряд. Этот результат в очередной раз подчеркнул многолетнее превосходство клуба в футболе страны.

Серия из 13 сезонов — это результат не только побед на поле, но и стабильности, сильного состава и работы на основе высоких требований.

Левченко — чемпион Таджикистана после успеха в Узбекистане

Для Виталия Левченко этот успех также имеет особое значение. В прошлом году он завоевал чемпионский титул в Суперлиге Узбекистана с клубом «Нефтчи».

В начале текущего года специалист возглавил душанбинский «Истиклол». Теперь он добился чемпионства страны и со своей новой командой.

Таким образом, Левченко за короткий срок стал чемпионом в двух странах, продемонстрировав успешное продолжение своей тренерской карьеры.

Высшая лига Таджикистана. 21-й тур

Матч Счет «Баркчи» — «Истиклол» 1:5

Очередное чемпионство «Истиклола» стало новой страницей в истории клуба. А Виталий Левченко после триумфа в Узбекистане отпраздновал чемпионство и в Таджикистане. Продолжающееся 13-летнее доминирование душанбинской команды остается одной из самых примечательных серий в футболе страны.