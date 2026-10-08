Иран нанес удар по нефтяному танкеру у берегов Катара

Военная напряженность в Персидском заливе, являющемся важнейшей нефтяной артерией Ближнего Востока, вышла на новый опасный этап. Как сообщает издание Те Гуардиан со ссылкой на данные британского агентства морской безопасности, Иран нанес удар снарядами по очередному крупному нефтяному танкеру недалеко от побережья Катара.

Этот инцидент произошел после того, как официальный Тегеран объявил о полном закрытии морских маршрутов в Ормузском проливе, которые используются для обхода транспортной блокады, введенной против него.

Атака у Катара: Откуда и как были нанесены удары?

Управление морских торговых операций Великобритании (УКМТО) зафиксировало детали происшествия:

Дальность удара: Подвергшееся нападению торговое судно следовало в Персидском заливе в 500 километрах к западу от Ормузского пролива;

Последовательные удары: Согласно срочному отчету управления, в корпус танкера напрямую попало несколько военных снарядов, что создало угрозу движению судна;

Ответ на блокаду: Утверждается, что атака тесно связана с решением Ирана фактически усилить региональную транспортную блокаду.

«Огненная неделя» в Ормузском проливе: Атакованы 12 судов

Несколько источников в службах безопасности отмечают, что ситуация в регионе катастрофически осложнилась:

12 атак за неделю: Только за последнюю неделю, завершившуюся 5 октября, в районе пролива нападениям подверглись не менее 12 танкеров, перевозивших нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и углеводородное сырье;

Пострадавшие моряки: Министерство иностранных дел Индии официально сообщило, что на борту танкера под флагом Панамы, ставшего мишенью в Ормузском проливе, пострадали по меньшей мере 12 членов экипажа;

Дроны и действия КСИР: Служба наблюдения в системе ВМС США заявила, что катера и ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана непрерывно преследуют коммерческие суда, проходящие через пролив.

Угроза нефтяному рынку и геополитический конфликт

История конфликтов в регионе и его угроза для мировой экономики:

Период после 28 февраля: После ударов США и Израиля по территории Ирана 28 февраля нефтяные и грузовые суда в Персидском заливе стали непрерывно подвергаться обстрелам;

Единые энергетические ворота: Ормузский пролив считается единственным жизненно важным водным путем, выводящим огромные запасы углеводородов региона на мировой рынок. Какая-либо напряженность здесь создает почву для резкого роста цен на нефть и газ в мире.

Такие масштабные атаки, наблюдаемые в Ормузском проливе и акватории Катара, создают угрозу прекращения судоходства и ставят под серьезный вопрос безопасность международных торговых путей.