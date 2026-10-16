Мировая нефть под угрозой: Иран назвал единственное условие открытия Ормузского пролива

Ситуация в Ормузском проливе, считающемся важнейшей нефтяной артерией мира, достигла своей самой критической и опасной точки. Официальный представитель Вооруженных сил Ирана Мухаммад Акраминия выдвинул Вашингтону открыто жесткое условие касательно судоходства в регионе и открытия пролива.

Как сообщает Парс Тодай, Тегеран возлагает главную ответственность за кризис безопасности в регионе на вооруженные силы США.

«Если США не уйдут, мы сами их изгоним»: официальное заявление Ирана

Мухаммад Акраминия выразил на своей странице в соцсетях следующую твердую позицию относительно будущего региона:

Условие открытия пролива: «Если США покинут регион, Ормузский пролив полностью откроется, при участии региональных государств будет гарантирована коллективная безопасность, а мировая экономика получит мощный стимул для восстановления;

Открытое предупреждение: Если США не уйдут добровольно, мы выгоним их из региона», — подчеркнул представитель военного командования Ирана.

Антирекорд: за несколько дней атаковано более 10 судов

По данным Управления морских торговых перевозок Великобритании (УКМТО), в октябре напряженность на водном пути достигла исторического пика:

Рекордное количество атак: За короткий срок ударам подверглись по меньшей мере 10 торговых судов , что является самым высоким показателем с начала конфликта;

6 судов за сутки: Сообщается, что особенно 11 октября за одни сутки атаке подверглись сразу 6 судов;

Пожары, затопления и жертвы: Суда горят и тонут в результате этих ударов, оправдываемых якобы нарушением ими морских правил. В частности, в результате атаки на сухогруз «Капе Дао» погиб гражданин Индии, а ряд танкеров подорвались на морских минах.

Почему Ормузский пролив важен для всего мира?

Масштабы данного кризиса имеют глобальный характер:

20 процентов мировой нефти: Примерно 20 процентов всей сырой нефти, потребляемой на Земле, вывозится на мировые рынки на танкерах именно через этот узкий пролив;

Мировые цены и инфляция: Закрытие пролива или непрекращающиеся атаки в нем уже оказывают прямое негативное влияние на цены на топливо, логистические расходы и глобальную инфляцию по всему миру.

Если военное противостояние в Ормузском проливе не будет разрешено дипломатическим путем в ближайшие дни, в регионе может возникнуть новый очаг полномасштабной войны.