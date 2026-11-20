В зоопарке Цинциннати (США) скончался всемирно известный бегемот по кличке Фиона. Причиной смерти стало проглатывание головного убора, который случайно попал в вольер животного. Ветеринары неоднократно пытались спасти жизнь бегемота, но все усилия не принесли ожидаемого результата. Об этом сообщила администрация зоопарка Цинциннати.

Сообщается, что на прошлой неделе Фиона случайно проглотила головной убор, упавший в место её обитания. Узнав об этом, ветеринарные специалисты предприняли несколько попыток извлечь предмет, застрявший в организме животного. Одновременно с этим бегемоту была оказана необходимая медицинская помощь для улучшения состояния и спасения жизни.

Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти Фиону не удалось. Представители зоопарка заявили, что эта потеря стала для них очень тяжелым ударом.

Директор зоопарка Дэйв Дженике подчеркнул, что никто не ожидал, что жизнь Фионы закончится таким образом. По его словам, сотрудники, которые ухаживали за бегемотом долгие годы, сделали всё возможное и использовали все доступные средства, чтобы спасти её.

В январе следующего года Фионе должно было исполниться 10 лет. Она родилась в 2017 году значительно раньше срока, будучи крайне маленькой и слабой. Изначально её выживание было под серьезной угрозой, и ветеринары долго боролись за её жизнь.

Впоследствии история борьбы Фионы за жизнь получила широкую огласку, завоевав внимание миллионов людей не только в США, но и во всем мире. То, как она из слабого детеныша превратилась в здорового бегемота, стало для многих незабываемым событием. Таким образом, Фиона стала одним из самых известных и любимых обитателей зоопарка.

Администрация зоопарка отметила, что смерть Фионы стала большой потерей как для сотрудников, которые за ней ухаживали, так и для миллионов людей, которые следили за её жизнью и любили её.

Фиона, чьи шансы на выживание когда-то ставились под сомнение, впоследствии обрела миллионы поклонников по всему миру. Её безвременная кончина оставила глубокий след в сердцах коллектива зоопарка и многих людей.