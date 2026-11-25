Граждане Узбекистана, планирующие покупку жилья, теперь могут онлайн проверить документы, касающиеся строительных объектов, через Единый портал интерактивных государственных услуг (MyGovUz). Услуга позволяет получить информацию об объектах по более чем 30 направлениям.

Через портал пользователи могут ознакомиться с основными данными о строительном объекте. В частности:

• название и точный адрес объекта;

• категория объекта и срок сдачи в эксплуатацию;

• количество этажей и квартир;

• общая площадь и стоимость проекта;

• информация о заказчике, проектировщике и подрядных организациях.

С помощью сервиса можно не только просматривать данные, но и скачивать документы, подтверждающие законность объекта. К ним относятся:

• заключение Архитектурно-градостроительного совета;

• экспертное заключение;

• разрешение на начало строительно-монтажных работ.

Эта возможность помогает получить информацию о строительном объекте и его документации перед покупкой жилья.