В Стамбуле пассажирское судно врезалось в исторический особняк с 200-летней историей

В турецком Стамбуле пассажирское судно, двигавшееся по проливу Босфор, врезалось в здание с почти 200-летней историей. В результате инцидента пострадали прибрежная часть исторического сооружения и стоящая неподалеку яхта.

Сообщается, что судно сначала столкнулось с яхтой у берега, а затем врезалось в историческую резиденцию Казакзера Неджметтина Эфенди.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины столкновения пока не уточняются.

Дерин Мермерджи, проживающая в историческом здании, опубликовала в социальных сетях кадры происшествия. Она также заявила о намерении обратиться в суд в связи с причиненным ущербом.