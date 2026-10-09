В Стамбуле пассажирское судно врезалось в исторический особняк с 200-летней историей

·63·Мир
В Стамбуле пассажирское судно врезалось в исторический особняк с 200-летней историей

В турецком Стамбуле пассажирское судно, двигавшееся по проливу Босфор, врезалось в здание с почти 200-летней историей. В результате инцидента пострадали прибрежная часть исторического сооружения и стоящая неподалеку яхта.

Сообщается, что судно сначала столкнулось с яхтой у берега, а затем врезалось в историческую резиденцию Казакзера Неджметтина Эфенди.

Katta ko‘k rangli kema qirg‘oqdagi binoga kelib urilgan.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины столкновения пока не уточняются.

Дерин Мермерджи, проживающая в историческом здании, опубликовала в социальных сетях кадры происшествия. Она также заявила о намерении обратиться в суд в связи с причиненным ущербом.

СтамбулБосфорКазакзер Неджметтин ЭфендиДерин Мермерджи
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Испытание на высоте 180 метров потрясло канатоходцаИспытание на высоте 180 метров потрясло канатоходца3 июня 14:47Найден ли Ноев ковчег?: Под гигантской структурой в Турции обнаружено тайное 3-этажное сооружениеНайден ли Ноев ковчег?: Под гигантской структурой в Турции обнаружено тайное 3-этажное сооружение1 октября 00:20Чрезвычайная тревога на Ближнем Востоке: был ли угнан лайнер, летевший из Дубая в Израиль?Чрезвычайная тревога на Ближнем Востоке: был ли угнан лайнер, летевший из Дубая в Израиль?30 сентября 13:19Пассажирский поезд потерпел крушение во Франции: во что врезался состав на скоростиПассажирский поезд потерпел крушение во Франции: во что врезался состав на скорости12 сентября 17:27«Меккское» соглашение: в Стамбуле начинается важная встреча«Меккское» соглашение: в Стамбуле начинается важная встреча31 августа 10:18«Прогресс МС-35» приближается к МКС: что ждет 7 астронавтов?«Прогресс МС-35» приближается к МКС: что ждет 7 астронавтов?19 сентября 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?