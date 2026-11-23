Юношеская сборная Узбекистана в матче 2-го тура чемпионата мира вышла на поле против Ямайки и одержала крупную победу со счетом 6:2 в напряженном поединке, в котором было забито 8 голов.

Встреча, проходившая на стадионе «Эспайр» в Дохе, началась для наших юношей тяжело: на 8-й минуте Браун открыл счет. Хотя спустя минуту Лазиз Абдураимов восстановил равновесие, на 25-й минуте Браун снова вывел Ямайку вперед. Однако после этого на поле полностью доминировали подопечные Сергея Чигодаева.

Бенефис Садирджонова и ситуация в группе

Сухроб Садирджонов, поразивший ворота соперника на 31-й, 47-й и 58-й минутах, оформил хет-трик и решил исход встречи. В конце игры Амирхон Эркинов (79') и Ахрор Равшанбеков (90+2') также записали свои имена на табло, закрепив крупную победу.