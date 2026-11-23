Победили соперника со счетом 6:2: какой камбэк показал Узбекистан на чемпионате мира У-17?
Юношеская сборная Узбекистана в матче 2-го тура чемпионата мира вышла на поле против Ямайки и одержала крупную победу со счетом 6:2 в напряженном поединке, в котором было забито 8 голов.
Встреча, проходившая на стадионе «Эспайр» в Дохе, началась для наших юношей тяжело: на 8-й минуте Браун открыл счет. Хотя спустя минуту Лазиз Абдураимов восстановил равновесие, на 25-й минуте Браун снова вывел Ямайку вперед. Однако после этого на поле полностью доминировали подопечные Сергея Чигодаева.
Бенефис Садирджонова и ситуация в группе
Сухроб Садирджонов, поразивший ворота соперника на 31-й, 47-й и 58-й минутах, оформил хет-трик и решил исход встречи. В конце игры Амирхон Эркинов (79') и Ахрор Равшанбеков (90+2') также записали свои имена на табло, закрепив крупную победу.
После этой победы Узбекистан набрал 3 очка в группе Э, а Ямайка осталась с 0 очков. Во втором матче группы встречаются команды, победившие в первом туре — Италия и Кот-д'Ивуар. В последнем туре группового этапа 26 ноября Узбекистан выйдет на поле против итальянцев.
Группа / Матч
Результат
Основные события и бомбардиры
Группа Э: Узбекистан — Ямайка
6:2
Сухроб Садирджонов (хет-трик), Абдураимов, Эркинов, Равшанбеков
Группа Ф: Таджикистан — Хорватия
0:4
Бенкотич (хет-трик, 2 с пенальти), Дедич
Группа Х: Испания — Фиджи
15:0
Крус (5 голов), Томас (хет-трик), Трухильяно (хет-трик)
Другие матчи дня: 15 голов от Испании, поражение Таджикистана
В рамках 2-го тура в группе Ф Таджикистан (3 очка) уступил Хорватии (4 очка) со счетом 0:4. А в группе Х Испания (6 очков) забила 15 безответных мячей в ворота Фиджи (0 очков), досрочно обеспечив себе путевку в плей-офф.
Протокол встреч
ЧМ У-17. Группа Э. 2-й тур
Узбекистан — Ямайка 6:2
23 ноября, Доха, «Эспайр»
Голы: Лазиз Абдураимов (9), Сухроб Садирджонов (31, 47, 58), Амирхон Эркинов (79), Ахрор Равшанбеков (90+2) — Браун (8, 25).
Узбекистан У-17: Олим Шомуродов, Машхурбек Абдусолиев (Джахонгирмирзо Уктамбоев, 46), Абубакр Рахимов (Нурмухаммад Уктамов, 66), Мухаммадазиз Рузибоев, Амирхон Эркинов (Мухаммаджон Маматов, 85), Ислом Равшанов, Асилбек Алиев, Миркомил Муродов, Сухроб Садирджонов (Мухаммадодил Орифхонов, 66), Мирджамол Анваров, Лазиз Абдураимов (Ахрор Равшанбеков, 56).
Группа Ф
Таджикистан — Хорватия 0:4
Голы: Бенкотич (6 пенальти, 50, 56 пенальти), Дедич (59).
Группа Х
Испания — Фиджи 15:0
Голы: Крус (5, 10, 27, 57, 65), Томас (12, 19, 35 пенальти), Трухильяно (25, 40, 51 пенальти), Компани (43), Домингес (53, 74), Рамос (80).
Как вы считаете, смогут ли подопечные Сергея Чигодаева завоевать путевку в плей-офф в решающем матче против Италии 26 ноября? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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