Создан диван в дизайне Porsche 911

·44·Мир
Создан диван в дизайне Porsche 911

Вдохновленная итальянскими традициями ручного ремесла компания Аркадиа-лифе представила необычный предмет мебели — диван П01 Классик, стилизованный под классический спорткар Porsche 911. Его внешний вид напоминает спортивные автомобили 1960-х годов. Однако это не настоящий автомобиль Porsche, а мебель, созданная по мотивам автомобильного дизайна.

Диван рассчитан на одного человека, а в его корпусе предусмотрено семь отделений для хранения. В него встроены холодильник для напитков, винный шкаф, регулируемые подстаканники и беспроводная зарядка для телефона.

Кроме того, мебель оснащена аудиосистемой СЭНСОНУМ из Великобритании. Она включает в себя усилитель, сабвуфер и 13 динамиков. Управлять музыкой можно со смартфона по Bluetooth. Общий вес дивана составляет около 220 килограммов.

По данным издания Янко Десигн, стартовая цена дивана П01 Классик составляет примерно 30 тысяч долларов. За отдельные варианты расцветок и отделки потребуется доплата.

Porsche avtomobili old qismidan ishlangan, jigarrang charm o‘rindiqli kreslo.
Arkadia-lifeдиван P01 ClassicPorsche 911аудиосистема SENSONUM
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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